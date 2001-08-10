Тихоокеанское
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09:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

190 тонн раздельно собранных отходов получат вторую жизнь

190 тонн раздельно собранных отходов получат вторую жизнь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная партия раздельно накопленных отходов прошла дополнительную обработку на мусоросортировочных комплексах Сахалина. В мае месяце из сетчатых контейнеров было выгружено 190 тонн пластика, стекла и металла. Работа по раздельному сбору ведется благодаря реализации в регионе национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Раздельный сбор отходов позволяет максимально эффективно использовать ресурсы, уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, и снизить нагрузку на природные экосистемы. Еженедельно мусоровозы отдельным рейсом забирают содержимое только синих сетчатых контейнеров, чтобы в дальнейшем направить все сырье на переработку. 

- Вклад каждого жителя в раздельный сбор отходов помогает сохранить наш регион чище. Мы в свою очередь стараемся совершенствоваться и развиваться. Открытие пункта приема вторсырья уже показывает хорошие результаты, подтверждая активный интерес жителей к вопросам экологии, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.

По результатам сбора отходов из синих сетчатых контейнеров за май, лидерами стали Южно-Сахалинск, Анивский, Долинский и Поронайский районы. По мере накопления сырьё отправляется на перерабатывающие заводы Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска, а также на предприятия Сахалина.

- Я уже давно занимаюсь сортировкой некоторых видов отходов у себя дома. Отдельно собираю пластик, стекло, картон, а также есть небольшая коробка для батареек. В настоящее время пластиковых бутылок очень много, да и стекло быстро накапливается. Несмотря на то, что не все жители правильно используют мусорные контейнеры, я всегда стараюсь помещать вторсырьё только в синий, - поделилась жительница Долинска Елизавета Турчина.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году в стране планируется отправлять на сортировку 100 % бытовых отходов и сократить объем захоронения на полигонах вдвое. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей региона.

 

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