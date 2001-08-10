190 тонн раздельно собранных отходов получат вторую жизнь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная партия раздельно накопленных отходов прошла дополнительную обработку на мусоросортировочных комплексах Сахалина. В мае месяце из сетчатых контейнеров было выгружено 190 тонн пластика, стекла и металла. Работа по раздельному сбору ведется благодаря реализации в регионе национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Раздельный сбор отходов позволяет максимально эффективно использовать ресурсы, уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, и снизить нагрузку на природные экосистемы. Еженедельно мусоровозы отдельным рейсом забирают содержимое только синих сетчатых контейнеров, чтобы в дальнейшем направить все сырье на переработку.

- Вклад каждого жителя в раздельный сбор отходов помогает сохранить наш регион чище. Мы в свою очередь стараемся совершенствоваться и развиваться. Открытие пункта приема вторсырья уже показывает хорошие результаты, подтверждая активный интерес жителей к вопросам экологии, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.

По результатам сбора отходов из синих сетчатых контейнеров за май, лидерами стали Южно-Сахалинск, Анивский, Долинский и Поронайский районы. По мере накопления сырьё отправляется на перерабатывающие заводы Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска, а также на предприятия Сахалина.

- Я уже давно занимаюсь сортировкой некоторых видов отходов у себя дома. Отдельно собираю пластик, стекло, картон, а также есть небольшая коробка для батареек. В настоящее время пластиковых бутылок очень много, да и стекло быстро накапливается. Несмотря на то, что не все жители правильно используют мусорные контейнеры, я всегда стараюсь помещать вторсырьё только в синий, - поделилась жительница Долинска Елизавета Турчина.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году в стране планируется отправлять на сортировку 100 % бытовых отходов и сократить объем захоронения на полигонах вдвое. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей региона.