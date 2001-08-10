Здоровье города: в Южно-Сахалинске чествуют медицинских работников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня медицинского работника мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил сотрудников Сахалинской областной клинической больницы с профессиональным праздником, отметив их самоотверженность и вклад в развитие города.
Он подчеркнул, что профессия врача – это призвание от бога, наряду с учителем и судьей. Мэр также отметил, что городские власти стремятся создать комфортные условия для жизни и работы, развивая инфраструктуру и социальные учреждения.
- Уже в воскресенье, 15 июня, отмечается День медицинского работника. Сегодня, в преддверии этого праздника мы традиционно встречаемся, чтобы сказать слова благодарности. Без вас, действительно, не обойтись и ваше служение заслуживает огромного уважения, - сказал в приветственном слове глава островной столицы. - Мы, в свою очередь, стараемся делать всё, чтобы вы ощущали заботу со стороны городских властей. Наш город развивается, появляются социальные учреждения, строятся жилые кварталы, облагораживаются общественные пространства. Вы всегда можете обратиться к нам за помощью и озвучить свое мнение.
Главный врач Сахалинской областной клинической больницы, Владимир Разумейко, сообщил о введении нового нагрудного знака — это «Золотой знак отличия Сахалинской областной клинической больницы».
- Первые 20 знаков были вручены наиболее заслуженным работникам больницы, - пояснил Владимир Разумейко. — Это люди, которые долгое время работают в нашем учреждении, они вносят значительный вклад, учат смену, любят своих пациентов и новые технологии. Я бы хотел, чтобы этому знаку относились, как к знаку врачебной доблести.
На мероприятии также были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и цветы отличникам медицинской службы.
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