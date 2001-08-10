СахОУНБ присоединилась ко Всероссийской акции «Портрет героя»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция прошла 11 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Героями Акции стали члены Сахалинской общественной организации ветеранов специальной военной операции, а также непосредственные участники боевых действий – старший матрос Алексей Раменский и матрос Сергей Васильев.
В ходе мероприятия художники разных возрастов и уровней мастерства работали над портретами героев, а с участниками СВО велась беседа в формате интервью. Вопросы охватывали широкий спектр тем – от событий, предшествовавших добровольной отправке на передовую, до выполнения поставленных задач на месте, а также историй о командирах и сослуживцах.
Алексей и Сергей – коренные сахалинцы, познакомились на полигоне. Именно там между ними возникла крепкая дружба и исключительное взаимопонимание, не раз выручавшее их в критических обстоятельствах. С особым энтузиазмом они рассказывали о быте на передовой: о том, как они обустраивали свои блиндажи, маскировали свои укрытия и прочем.
О своих подвигах и наградах герои говори скромно, но с болью в голосе. Алексей, награжденный медалью «За отвагу», рассказал о потере семи боевых товарищей, включая командира роты, во время выполнения очередного задания.
Кроме прочего ветераны активно отвечали на вопросы аудитории. Так, например, гости узнали о том, что наиболее важным навыком для них стало оказание первой медицинской помощи. Алексей и Сергей отметили, что, несмотря на наличие военного образования, отличной физической формы и специальной подготовки, умение спасти жизнь раненому товарищу оказалось самым необходимым навыком.
С заключительной речью выступила директор СахОУНБ Елена Павлова. Она выразила благодарность выступавшим за ценные сведения и их героизм, а также выразила надежду на благополучное возвращение всех участников специальной военной операции к их семьям.
В завершении мероприятия творцы вручили героям свои работы. В Акции приняли участие семь художников. Среди них: Амелина и Радмила Туаевы, Алина Ко, Анна Олейникова, Дарина Бальцер, Татьяна Ким и Наталья Дульцева. Алексей и Сергей выбрали себе на память по одному портрету, который станет настоящим семейным достоянием и будет передаваться от поколения к поколению.
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