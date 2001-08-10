Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2025
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В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
14:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на время обустройства сетей закроют движение на участке проезда им. М.Ю. Зацаринного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение будет ограничено в районе дома №18 с 16 июня по 7 июля.

На участке будет вестись строительство ливневой канализации. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

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