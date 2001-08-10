Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2025
Сейчас 17:29
78,60|89,79
В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
12:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит Неделя отказа от зависимостей

В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит Неделя отказа от зависимостей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» специалисты областного центра общественного здоровья и наркологического диспансера, а также врачи центральных районных больниц провели для трудовых коллективов города серию образовательных семинаров, посвящённых видам зависимостей и способам их преодоления.
Одно из таких мероприятий прошло в Центре спортивной подготовки Сахалинской области». Особое внимание медики уделили профилактике алкогольной и никотиновой зависимостей, как наиболее распространённых. Психолог наркологического диспансера Алексей Ларионов рассказал о механизмах формирования зависимостей и влиянии, которое оказывают вредные вещества на организм и психику человека.
- Сегодня существуют эффективные методы борьбы с пагубными привычками, начиная от медикаментозной терапии и заканчивая психотерапевтическими подходами. Самое главное – желание и хорошая мотивация самого человека, - подчеркнул Алексей Ларионов.
Неделя отказа от зависимостей призвана повысить осведомленность населения о проблеме, мотивировать к здоровому образу жизни и предоставить необходимые инструменты для борьбы с вредными привычками.
Напомним, что в Сахалинской области при поликлиниках работают кабинеты по отказу от табака. Также горожане, желающие избавиться от зависимости и улучшить качество своей жизни, могут обратиться в областной наркологический диспансер. Врачи возьмут необходимые анализы и назначат действенную терапию.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?