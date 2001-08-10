Лето с пользой: в Южно-Сахалинске начали работу школьные трудовые бригады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время больших каникул ребята помогают в благоустройстве школ и детских садов города. А также участвуют в сопровождении летнего досуга для малышей.
Так, бесценный опыт сейчас приобретают учащиеся школы №5. По словам педагогов, организация трудовых бригад здесь стала уже традицией. С каждым годом желающих провести каникулярное время с пользой становится все больше.
- У нас сформирована трудовая команда из 15 человек. Это и мальчики, и девочки. Работают они по 4 часа в день. Разбирают мебель в школьном гардеробе, готовят помещения к предстоящему ремонту, моют, убирают, протирают, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №5 Елена Чубарова. — Некоторые ребята помогают на детской площадке в летнем лагере, проводят игры, сопровождают младших школьников на различные мероприятия.
- Я помогаю всем, чем только могу. Работаю вожатой, провожу много времени с младшеклассниками. Стараюсь, чтобы им было весело, чтобы они развивали свою коммуникабельность. В целом, не сложно. Главное — найти подход. Мне важно иметь практический опыт работы с детьми, - поделилась участница трудовой бригады Кристина Кыдатова.
Работа в трудовых бригадах позволяет школьникам получить представление о разных профессиях, научиться работать в команде, развивать навыки общения и трудолюбия. Кроме этого, вносить свой вклад в благоустройство Южно-Сахалинска — помогать ему становиться еще более ярким, зеленым и цветущим. К примеру, ребята, которые сейчас в составе трудовых бригад работают в детском саду «Одуванчик», смело держат в руках тяпки. Занимаются прополкой, ухаживают за кустарниками.
- Не первый год мы привлекаем школьников, и очень хорошо то, что ребята у нас практически не меняются. Зелени много на территории, и в солнечную погоду она находится под их пристальным вниманием. В дождь ребята помогают в помещении. Занимаются с детьми, рисуют, играют, в общем, выполняют посильную работу. Наши малыши их очень любят, - рассказала заведующая детским садом «Одуванчик» Татьяна Колосовская.
- Нас четверо. В детском саду мы находимся в первой половине дня. Эмоции только положительные. Все нравится. В любом случаем, 4 часа работы - это удобно, не особо устаешь, есть время на отдых, - поделилась участница трудовой бригады Мария Зуева.
Напомним, в этом году в летний период муниципалитетом запланировано создание более 2000 рабочих мест для подростков. Школьники 14-18 лет могут устраиваться в учреждения образования (школы и детские сады), дополнительного образования, культуры и спорта.
Для трудоустройства подросток должен обратиться в организацию, на базе которой создаются временные рабочие места. Актуальный перечень таких учреждений, список необходимых документов опубликованы на сайте департамента образования.
Поддержке и всестороннему развитию детей уделяют особое внимание областное правительство и губернатор Валерий Лимаренко. По инициативе главы региона реализуется комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни подрастающего поколения, организацию досуга, приобщение к активному образу жизни.
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