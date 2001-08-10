Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2025
Сейчас 17:28
78,60|89,79
В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» - сахалинские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» - сахалинские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжает реализовываться федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в рамках которого для сахалинцев почтенного возраста в регионе проводятся мероприятия, направленные не только на улучшение качества их жизни, культурного досуга и отдыха, но и на их обучение компьютерной грамотности.
Накануне в Южно-Сахалинске в учебном центре «Активное образование», при поддержке министерства социальной защиты Сахалинской области, состоялся региональный этап «XV Всероссийского Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров».
Участники соревнований продемонстрировали свои знания в различных аспектах: офисные программы, поиск информации в интернете, основы кибербезопасности.
«Такие чемпионаты направлены на популяризацию среди людей старшего возраста овладения информационными технологиями, успешную социальную адаптацию в современном мире, возможность получения государственных, муниципальных и иных услуг через официальные интернет-порталы и сайты в сети интернет, на обучение использования поисковых систем для получения информации, а также на защиту пожилых людей от  действий мошенников» - подчеркнула министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.  
Победителями регионального этапа чемпионата стали Захарова Елена Николаевна, Зверев Сергей Владимирович. Они отправятся на всероссийский этап чемпионата, который пройдет в г. Москва с 19 по 22 июня 2025 года в Национальном центре «Россия». В этом этапе чемпионата от Сахалинской области примет участие в дистанционном формате ветеран боевых действий Волков Сергей.
Желаем сахалинцам удачи и успеха на всероссийских соревнованиях!!!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?