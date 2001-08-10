СахОУНБ продолжает делиться «бережливым» опытом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 10 июня стала одной из ключевых площадок второго модуля образовательного мероприятия «Тренинг для тренеров», организованного Министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом. В рамках серии встреч библиотекари поделились накопленным опытом в части бережливого производства с представителями различных островных ведомств, в том числе из области культуры, спорта, здравоохранения и других.

Заместитель директора СахОУНБ по науке и издательской деятельности Марина Волкова представила участникам тренинга достигнутые результаты учреждения за годы реализации проекта «Бережливая библиотека». Особое внимание было уделено тому факту, что с 2022 года библиотека носит статус образцового учреждения культуры федерального значения, став единственной в стране библиотекой такого уровня.

Гостям были показаны специальные видеоролики, раскрывающие историю развития СахОУНБ, как лидера бережливости, ее богатый опыт и реализованные проекты.

Кроме прочего, специалисты сторонних организаций, имеющие опыт работы на имитационных тренингах, высоко оценили эффективность «Фабрик процессов» СахОУНБ. Они отметили, что в сравнении с аналогичными программами других учреждений, библиотечная модель выделяется своей доступностью и понятностью.

Также отметим, что для каждой из четырех групп была организована экскурсия по библиотеке, где гости имели возможность лично пообщаться со специалистами библиотеки, имеющими опыт реализации проектов по повышению эффективности производственных процессов.