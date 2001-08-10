Время подумать о кормах: рекомендации аграриям для заготовки кормов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятия Сахалинской области подошли к важнейшему этапу сельскохозяйственного производства — кормозаготовительной кампании.

При этом для полноценного питания животных необходимо не только заготовить достаточное количество кормов, но и обеспечить их качественные показатели.

На качество кормов значительно влияет время начала кормозаготовки, что, в свою очередь, связано с погодными условиями. Так, в текущем году погода позволила аграриям начать готовить корма на две недели раньше, чем в прошлом. В первой декаде июня к первым укосам приступили в ООО «Грин Агро-Сахалин»: уже скошено зелёной массы на площади более 200 га, заготовлено около 700 тонн сенажа.

Своевременная уборка первого укоса гарантирует не только высокое качество кормов, но и получение полноценных последующих укосов. Агрономы знают: чтобы добиться хорошей усвояемости корма, урожай необходимо скашивать, когда травостой ещё молодой, а не ждать нарастания большей, но некачественной массы. По данным исследований, до 33% кормов может быть потеряно из-за нарушений технологий хранения и отсутствия консервантов, 40% — из-за несоблюдения сроков уборки, когда скашивание затягивается на срок до 40 дней, а длительность уборки в 2–3 раза превышает допустимые агротехнические сроки. В результате упускается возможность запастись высококлассными кормами и возрастают потери питательных веществ.

Хорошие качественные корма — это не только основа рациона, но и залог здоровья всего стада. От качества заготовленных кормов зависит как состояние животного, так и результат его жизнедеятельности — надой и прибыль предприятия.

Стоит отметить, что сахалинские животноводы также могут рассчитывать на поддержку со стороны Губернатора и Правительства Сахалинской области. Аграрии имеют возможность получить компенсацию затрат на приобретение удобрений, семян кормовых трав, сельскохозяйственной техники для заготовки кормов и др.

В 2025 году во всех категориях хозяйства Сахалинской области планируется заготовить 200 тысяч тонн грубых и сочных кормов. На одну условную голову — это 32,8 центнера кормовых единиц. Данного количества кормов достаточно для производства планового объёма молока — 60 тысяч тонн и более 3 тысяч тонн мяса КРС в живом весе.

Начало массовой кормозаготовки планируется в сельхозпредприятиях и КФХ в первой декаде июля.