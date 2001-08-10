Капитальный ремонт улицы Хабаровской идет по графику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно ведутся работы по комплексному ремонту и обновлению внешнего вида улицы Хабаровской. Первый этап на участке от улицы Комсомольской до Леонова — замена сетей, он выходит на финишную прямую. Открыть участок для проезда планируют после 15 июня.

На этом отрезке уже выполнен значительный объем работ: демонтаж старого дорожного покрытия и части тротуаров, замена грунта, устройство дорожного основания, сейчас идет прокладка сетей связи, обустройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

- Работы идут в графике. В данный момент мы ведем прокладку труб ливневой канализации, ее раньше не было на этой улице, — отметил Андрей Бородин, начальник участка ООО «Интерстрой». — Проектом предусмотрено дальнейшее озеленение улицы. Будут тротуары, велосипедные дорожки, уличное освещение.

После окончания работ по обустройству сетей подрядчик перейдет на следующий отрезок – от улицы Леонова до Физкультурной.

В рамках всего контракта на ул. Хабаровской запланирован не только капитальный ремонт дорожного полотна, но и комплексное благоустройство территории, включающее установку уличного освещения и озеленение. Полный комплекс работ планируется завершить к сентябрю 2025 года.

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко держит на личном контроле обновление дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание соблюдению сроков, качеству работ. По его поручению усилен мониторинг подрядных организаций и проводятся регулярные инспекции ключевых объектов. Такой подход направлен на улучшение городской среды, повышение безопасности передвижения и водителей, и пешеходов.