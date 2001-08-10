Сахалинские мужчины смотрят фантастику, а женщины - комедии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС выяснили, что смотрели сахалинцы минувшей весной. Самым популярным жанром стал боевик. На втором месте по просмотрам оказались триллеры, а замкнули тройку лидеров комедии. Также в топ-5 вошли фантастические и драматические ленты.

При этом, у каждого жанра обнаружились поклонники определенного пола и возраста. Так, боевики и фантастику смотрят чаще всего мужчины в возрасте 18-24 лет. В то время как драмы и комедии предпочитают женщины 25-44 лет.

Среди сериалов лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатре стал новый сезон драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой. А из фильмов островитяне чаще всего смотрели драмы - «Почтарь», «Мастер и Маргарита» и «Кончится лето».