Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2025
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Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
13:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу.

Торговля осуществляется по адресам:

- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 – камбала б/г по 180 руб/кг

- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - камбала б/г по 180 руб/кг.

- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 13:00 -камбала б/г по 180 руб/кг, камбала (цельная) по 92 руб/кг.

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