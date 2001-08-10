13:37, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 10 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу.
Торговля осуществляется по адресам:
- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 – камбала б/г по 180 руб/кг
- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - камбала б/г по 180 руб/кг.
- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 13:00 -камбала б/г по 180 руб/кг, камбала (цельная) по 92 руб/кг.
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