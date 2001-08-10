Сахалинцев приглашают на презентацию атласа-определителя островной инхтиофауны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация монографии «Круглоротые и рыбы пресных и олигогалинных вод Сахалина» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 июня. Мероприятие посвящено памяти выдающегося ученого, профессора кафедры биологии СахГУ Сергея Сафронова. Начало в 16.00.
О работе над изданием расскажут: соавтор, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией лососевых рыб «СахНИРО» Виталий Никитин, автор многочисленных фотографий и рисунков ихтиофауны, представленной в издании, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб «СахНИРО» Вячеслав Лабай, научный редактор монографии, доктор биологических наук, руководитель Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Николай Колпаков.
Атлас является результатом многолетних исследований специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), филиала «СахНИРО», и представляет собой важный вклад в изучение и сохранение уникальной фауны острова.
Уникальное издание станет незаменимым помощником для биологов, экологов, рыболовов и всех любителей природы. Благодаря продуманной структуре атласа, каждый сможет легко идентифицировать обитателей местных водоемов.
Специальным подарком для участников презентации станет розыгрыш нескольких экземпляров монографии.
Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ.
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