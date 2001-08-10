Первая тысяча участников зарегистрирована в пункте приема вторсырья в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продолжает активно развивать экологическую инициативу по сортировке и переработке отходов. В рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в регионе обустроили новый пункт приема вторсырья от населения, который за шесть месяцев работы показал хорошие результаты. Зарегистрирована первая тысяча участников – экоактивистов, которые регулярно разделяют отходы и сдают их на переработку.

— С момента открытия выполнено более пяти тысяч операций по приему раздельных материалов, при этом некоторые жители приносят отходы на безвозмездной основе. Особенно активно островитяне сдают картон и стекло, — отметила специалист по работе с вторичными ресурсами АО «Управление по обращению с отходами» Сахалинской области Анастасия Ченских.

Особое внимание уделяется просветительской работе: проводятся информационные кампании и экологические уроки в детских садах и школах, чтобы с раннего возраста прививать правильное отношение к природе. Теперь тема раздельного сбора отходов интересует не только взрослых – дети вместе с родителями собирают и приносят сырье в пункт приема. Региональный оператор в свою очередь поощряет самых активных участников, чтобы мотивировать их продолжать заботиться об окружающей среде.

В пункте приема вторсырья можно сдать различные материалы, такие как книги, пластик, картон и стекло. Островитяне также могут обмениваться книжными изданиями или брать почитать их на время.

— За шесть месяцев работы вторпункта на переработку было отправлено 43 тонны отходов, из которых уже созданы различные изделия – от шариковых ручек до одежды. Также хотелось отметить, что теперь и на Сахалине появляются организации, заинтересованные в переработке вторсырья и развитии данного направления, — подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Напомним, вторпункт работает с 9:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00) и находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 14. Сдать вторсырье можно за символическое вознаграждение – от 1 до 10 рублей за килограмм в зависимости от вида отходов.