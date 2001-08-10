Новая глава: как участник СВО Юрий Наумкин вернулся домой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водолаз с 25-летним стажем и бывший шкипер Юрий Наумкин отправился на спецоперацию добровольцем. Он преодолел испытания и сумел вернуться к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, коллег и профессиональной реабилитации.

Сахалинец подписал контракт в сентябре 2023 года и успешно прошёл обучение операторов БПЛА в Троицком. Уже в декабре того же года он был направлен в зону СВО, где участвовал в разведывательных операциях и выполнении боевых задач.

- Приехали в Ростов 10 декабря, и сразу же за «ленточку» попали. Занимались разведкой ночью, запускали дроны «мавики», – делится Юрий воспоминаниями о службе. Помимо разведки, он принимал участие в строительстве укреплений и транспортировке боеприпасов.

За свою службу Юрий Наумкин был удостоен ордена Мужества и медалей за храбрость. Во время выполнения боевых задач ветерану многократно пришлось столкнуться с опасностями. В итоге Юрия ранило осколками польской мины, он потерял руку, после чего провёл 10 месяцев в госпитале и санаториях, проходя лечение и реабилитацию. Сейчас он умело справляется с простым протезом и ждет более современную модель.

Большую роль в восстановлении сыграла поддержка близких и руководства.

- Сначала жена переживала, потом смирилась и начала поддерживать, а сын ко мне приезжал. Начальство, директор фирмы и заместители часто навещали меня в госпитале, – отмечает он.

Вернувшись домой, Юрий восстановился на работе, активно занялся спортом и готовится к соревнованиям, планирует участвовать в Дальневосточном Кубке ветеранов СВО. Его увлечения включают стрельбу, метание ножей, настольный теннис, плавание и шахматы.

Отметим, власти Сахалинской области во главе с Валерией Лимаренко оказывают всестороннюю помощь ветеранам и участникам СВО, чтобы каждый боец смог вернуться к мирной жизни. Это включает восстановление физического здоровья, поддержку душевного состояния и помощь в трудовой активности. Администрация Южно-Сахалинска также продолжает работу, предоставляя широкий перечень льгот вместе с региональными мерами помощи.

2025 год в России назван Годом Защитника Отечества — в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам специальной военной операции.