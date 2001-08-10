Новая глава: как участник СВО Юрий Наумкин вернулся домой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водолаз с 25-летним стажем и бывший шкипер Юрий Наумкин отправился на спецоперацию добровольцем. Он преодолел испытания и сумел вернуться к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, коллег и профессиональной реабилитации.
Сахалинец подписал контракт в сентябре 2023 года и успешно прошёл обучение операторов БПЛА в Троицком. Уже в декабре того же года он был направлен в зону СВО, где участвовал в разведывательных операциях и выполнении боевых задач.
- Приехали в Ростов 10 декабря, и сразу же за «ленточку» попали. Занимались разведкой ночью, запускали дроны «мавики», – делится Юрий воспоминаниями о службе. Помимо разведки, он принимал участие в строительстве укреплений и транспортировке боеприпасов.
За свою службу Юрий Наумкин был удостоен ордена Мужества и медалей за храбрость. Во время выполнения боевых задач ветерану многократно пришлось столкнуться с опасностями. В итоге Юрия ранило осколками польской мины, он потерял руку, после чего провёл 10 месяцев в госпитале и санаториях, проходя лечение и реабилитацию. Сейчас он умело справляется с простым протезом и ждет более современную модель.
Большую роль в восстановлении сыграла поддержка близких и руководства.
- Сначала жена переживала, потом смирилась и начала поддерживать, а сын ко мне приезжал. Начальство, директор фирмы и заместители часто навещали меня в госпитале, – отмечает он.
Вернувшись домой, Юрий восстановился на работе, активно занялся спортом и готовится к соревнованиям, планирует участвовать в Дальневосточном Кубке ветеранов СВО. Его увлечения включают стрельбу, метание ножей, настольный теннис, плавание и шахматы.
Отметим, власти Сахалинской области во главе с Валерией Лимаренко оказывают всестороннюю помощь ветеранам и участникам СВО, чтобы каждый боец смог вернуться к мирной жизни. Это включает восстановление физического здоровья, поддержку душевного состояния и помощь в трудовой активности. Администрация Южно-Сахалинска также продолжает работу, предоставляя широкий перечень льгот вместе с региональными мерами помощи.
2025 год в России назван Годом Защитника Отечества — в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Новая глава: как участник СВО Юрий Наумкин вернулся домой
09:37 Сегодня Первая тысяча участников зарегистрирована в пункте приема вторсырья в Южно-Сахалинске
10:23 Сегодня Проверь себя: южносахалинцы активно сдают нормативы ГТО
12:14 Сегодня Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 готовят к работе в зимний период
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
- 17:44 5 Июня В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя
13:06 Вчера Штрафы за нарушение порядка регистрации домашних животных в Сахалинской области будут введены с 2026 года
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?