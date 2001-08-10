Южно-Сахалинск объединяет: первые итоги Российско-Китайского форума
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сегодня состоялось открытие и работа площадок первого дня Российско-Китайского межмуниципального форума. Деловое событие собрало более 120 участников, включая представителей бизнеса из Китая, Сахалинской и Амурской областей, а также Приморского края.
Форум призван наладить тесное двустороннее экономическое взаимодействие с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами в различных сферах: в торговле, сельском хозяйстве, строительстве и туризме.
Мэр Южно-Сахалинска, Сергей Насадин, приветствовал участников форума, отметив, что сейчас отношения между Россией и Китаем выходят на самый высокий уровень, напомнив, что лидеры наших стран Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались в Москве в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в последние годы уделяется развитию двусторонних отношений между Сахалинской областью, Южно-Сахалинском и городами Китайской Народной Республики. Задача форума - перейти к реальным шагам в экономическом сотрудничестве.
- Сегодня наш город готов стать лучшим местом для инвестиций. Такой экономический рывок, мы считаем, у нас произошел благодаря эффективной работе всех уровней власти под руководством губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, тесному взаимодействию с жителями и бизнес-сообществом. Мы работаем единой командой и достигаем серьезных результатов, - сказал Сергей Надсадин. - Для разных бизнес-идей и начинаний у нас есть все необходимые ресурсы: развитая инфраструктура и главное – готовность к сотрудничеству с надежными партнерами для нашего общего развития. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, новых контактов, успешных проектов и долгосрочного партнерства!
Собравшихся также приветствовали сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, которая в видео-обращении отметила динамичное развитие Южно-Сахалинска и его роль в российско-китайском межмуниципальном сотрудничестве, а также замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИДА России – Владислав Курбацкий.
О достижениях Сахалинской области, инвестиционном потенциале и инновационных проектах рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев и заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. С ответным словом выступил вице-президент «Всекитайской ассоциации малых и средних предприятий» – господин Тэн Хэсянь.
Сегодня на форуме уже состоялось подписание ряда соглашений в сферах поддержки бизнеса и производства высококачественного оборудования: между региональным отделением «Деловой России» и Всекитайской ассоциацией малого и среднего бизнеса, а также между компаниями «HUNAN TEGOU GONGCHENG CO. LTD» и ООО «ДАО ИНВЕСТ».
Завтра работа форума продолжится, запланировано посещение различных организаций и предприятий Южно-Сахалинска.
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