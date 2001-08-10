В СахОУНБ открылась выставка периодических изданий, освещавших ход войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие выставки «Минувших лет живая память» состоялось 9 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало представителей регионального управления Росгвардии, а также партнеров библиотеки, гостей и жителей областной столицы.

Экспозиция состоит из пяти тематических разделов и представляет собой уникальные периодические издания из фондов особо ценных и редких документов СахОУНБ. Первый раздел посвящен документам из коллекции «Издания военных лет 1941-1945 годов», где каждый документ – это живой свидетель исторических событий Великой Отечественной войны.

Следующий раздел посвящен газете «Красная звезда». Издание раскрыто на заметке: «Девушка с винтовкой» от 31 мая 1942 года, посвященной Герою Советского Союза, снайперу 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии Людмиле Павличенко. Статья написана военным корреспондентом Львом Озеровым.

Третий раздел посвящен газете «Комсомольская правда» – рупору советской молодежи. Представлена подшивка за 1944 год с публикациями о боевых действиях, в том числе статья «Наступление наших войск западнее Шауляй» от 10 октября 1944 года, написанная военным корреспондентом Лазарем Плескачевским. В ней рассказывается о наступлении войск 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала Баграмяна, в результате которого был освобожден город Шауляй.

Четвертый раздел посвящен газете «Труд». Особый интерес представляет материал от 6 января 1944 года «Сегодня на Сахалине», рассказывающий о вкладе островитян в обеспечение нужд фронта.

Завершает подборку газета «Известия». На выставке представлена ее подшивка за первое полугодие 1945 года. Пристального внимания заслуживает номер от 9 мая 1945 года, посвященный Великой Победе, с приказами Верховного Главнокомандующего, поздравлениями, репортажами военных корреспондентов и стихами.

Продолжением выставки является экспозиция подшивок региональной газеты «Советский Сахалин». Каждый выпуск расположен в хронологическом порядке и освещает ключевые события военных лет.

Одним из гостей встречи стал ответственный секретарь газеты Вячеслав Жердев. Он рассказал присутствующим о труде редакторов и корреспондентов газеты, их вкладе в развитие издания.

Ключевыми направлениями издания в годы Великой Отечественной войны Вячеслав Михайлович выделил фронт и тыл. Газета освещала положение на передовых, фотохронику информационного агентства ТАСС и военных корреспондентов ведущих газет, письма сахалинцев с фронта и на фронт, рассказы о подвигах земляков. Кроме того, «Советский Сахалин» информировал об успехах и неудачах тружеников тыла, а также отображал повседневную жизнь населения.

В завершение мероприятия директор СахОУНБ Елена Павлова отметила неоценимый вклад военкоров в сохранение информации для будущих поколений и увековечивание памяти.

— Именно те уникальные архивные фотоматериалы, кинохроника и печатные издания могут донести до нас ту самую настоящую, пусть и страшную историю. — Заключила глава библиотеки.

В Сахалинской области под руководством губернатора Валерия Лимаренко активно внедряются и реализуются различные инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о подвигах предков.

Выставка «Минувших лет живая память» будет работать до 27 июня в фойе первого этажа библиотеки. Кроме того, в зале каталогов (2-й этаж СахОУНБ) в витринах фонда особо ценных и редких документов продолжает работу обновленная экспозиция «Издания военных лет 1941–1945 гг.». Здесь представлены листовые документы с произведениями профессиональных поэтов и участников боевых действий – офицеров, старшин и краснофлотцев Черноморского флота.