Волонтерство в Южно-Сахалинске: тысячи сердец – одна команда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице волонтерское движение - это не только помощь и проявление гражданской ответственности, но и мощный инструмент позитивных изменений. Муниципалитет активно поддерживает это направление - сегодня в Южно-Сахалинске созданы все условия для развития добровольчества, проработана законодательная база, также при администрации города работает Совет по добровольчеству, на котором рассматриваются актуальные вопросы, связанные с этой деятельностью.
Как рассказала начальник отдела поддержки и развития добровольчества Центра молодёжных инициатив Анастасия Хван, волонтёрский центр Южно-Сахалинска, образованный в 2016 году, объединяет более 6000 активных добровольцев, готовых помогать горожанам в самых разных ситуациях.
- Южносахалинцы очень отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. Это как юные горожане от 14 лет: школьники, студенты, так высокую активность проявляют и взрослые. Самые старшие - конечно, наши дорогие серебряные волонтёры. Также присоединяются и организации, например, молодёжное крыло Народного фронта, Молодая гвардия и так далее. Мы открыты для всех, кто готов помогать по зову сердца. Ведь волонтерство – это не только про добрые дела, но и про сплоченность, дружбу и умение быть там, где ты действительно нужен, – подчеркивает Анастасия Хван.
Спектр задач, которые выполняют волонтеры, достаточно широк. Они участвуют во всех социальных и культурных событиях Южно-Сахалинска, сопровождая крупные городские мероприятия, включая фестивали и выставки. Заботятся о пожилых и людях с ограниченными возможностями здоровья: доставляют продукты и лекарства, помогают с уборкой дома и работой во дворе одиноким пенсионерам. Быстро реагируют в кризисных ситуациях: во время метелей, наводнений и других ЧС команда оперативно приходит на помощь – расчищает снег, эвакуирует людей и поддерживает работников дорожных служб горячим питанием.
Кроме этого, добровольцы применяют свои профессиональные знания, опыт и навыки, помогая тем, кому это необходимо. Например, это может быть бесплатная юридическая помощь, поиск пропавших людей, популяризация здорового образа жизни, реализация социальных, экологических проектов, организация и участие в мероприятиях патриотической, образовательной направленности.
- Я занимаюсь волонтерством с 2023 года. Для меня это стало важным этапом личностного роста. Здесь я приобрела навыки командной работы, ответственность, неоценимый жизненный опыт. Я уверена, что даже небольшие, но регулярные усилия многих людей способны решать серьёзные задачи, - поделилась волонтер, учащаяся Кадетской школы Анна Перфилова.
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