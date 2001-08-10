Ради наглядности и точности: в аэровокзале «Южно-Сахалинск» развернули выставку с запрещёнными к провозу на борту самолёта предметами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной авиагавани региона смонтировали два стеллажа с экспонатами, изъятыми у пассажиров при досмотре. Среди запрещённых предметов оказались зажигалки, фальшфейеры, электрошокеры и не только.

Хотя в терминале ранее были установлены стенды с информацией о том, что нельзя хранить в ручной клади и багаже, каждую неделю инспекторы службы транспортной безопасности пресекали около 20 попыток провоза опасных для полёта вещей. В месяц статистика вырастала до сотни предметов и веществ. Чтобы в высокий летний сезон таких случаев стало меньше, сотрудники аэровокзала и оборудовали витрины с примерами запрещённых вещей. Опыт переняли у крупных аэропортов России.

На входе в терминал персонал установил стеллаж с предметами, которые нельзя провозить в багаже. К ним, например, относятся пауэрбанки, аэрозольные баллоны с перцем и пиротехнические средства. На втором этаже, в зоне паспортного контроля сотрудники воздушной гавани оборудовали витрину с вещами, которые запрещено проносить на борт самолёта в ручной клади. Среди них – патроны, ножи, кастеты, легковоспламеняющиеся вещества, вроде лаков для волос, бенгальских огней и петард.

«За время работы в аэровокзале мы заметили: из-за стресса перед полётом пассажиры часто теряются, им бывает сложно сообразить, что стоит за длинным списком запрещённых к провозу предметов и веществ. Термины могут казаться сложными и непонятными. С помощью этой экспозиции мы наглядно показываем, что именно нельзя провозить в багаже и ручной клади. Пассажир перед досмотром изучает витрину, успевает отдать какие-то вещи провожающим, а потом при досмотре не испытывает лишнее волнение», – отметил начальник службы транспортной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев.

Всего на стеллажах с «запрещёнкой» служба транспортной безопасности разместила более 30 экспонатов. Для большей визуализации выставку планируют расширить.