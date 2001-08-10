«Единая Россия» назвала имена лучших почтальонов страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В наццентре «Россия» подвели итоги конкурса «Земский почтальон».
Ведущим церемонии награждения стал актёр кино и телевидения, кинорежиссёр Иван Охлобыстин в образе почтальона Печкина. Звание «Лучший земский почтальон России – 2025» и денежный приз получила Зиля Романова из Башкирии. Победителем народного голосования стала Анна Кулешова из Ставропольского края.
Также были объявлены победители в специальных номинациях.
В номинации «Сохраняя село» победила Вероника Котикова из Краснодарского края. В номинации «Почта и родительский подвиг» первой стала Елена Пожидаева (Липецкая область). «Будущим почты» признали Елену Морарь из Луганской Народной Республики. Наталья Азарникова из Тверской области завоевала первое место сразу в двух номинациях: «Преданность делу» и «Почтовый герой».
«Почтальонов сельские жители знают в лицо, их уважают. Конкурс показывает всей нашей большой стране, в том числе жителям агломераций, этих очень искренних и неравнодушных людей. Считаем, что он должен стать ежегодным», – сказал координатор партпроекта «Российское село», сенатор Александр Двойных.
Напомним, Всероссийский конкурс «Земский почтальон» призван популяризировать профессию почтальона и поощрить профессионалов, оказывающих услуги в малых городах с численностью до 50 тысяч человек и сельских поселениях.
Ранее, приветствуя финалистов и участников конкурса на II Всероссийском форуме тружеников села, Владимир Якушев отметил, что проведение конкурса является данью уважения профессии. «Единая Россия» активно поддерживает работу сельской почты.
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