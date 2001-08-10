С берегов бухты Лососей собрали больше сотни килограммов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках общероссийской акции "Вода России" более двухсот жителей Сахалина, представляющих различные организации, провели уборку побережья в Анивском районе. Основной целью мероприятия стала ликвидация мусора, оставленного отдыхающими на пляже.
По словам мэра округа Светланы Швец, особое внимание уделяется популярной у местных жителей и гостей пляжной зоны залива Анива, которая, к сожалению, из-за безответственности некоторых граждан превращается в место скопления отходов.
В акции приняли участие коллективы детских садов, учреждений дополнительного образования и "Серебряные волонтеры", которые очистили два километра береговой линии от Анивы до Песчанского. Собрали чуть больше ста килограммов. Участники отметили значительное уменьшение количества мусора на берегу бухты Лососей после проведения работ по благоустройству пляжа.
Руководитель движения "Серебряные волонтеры" Елена Швайка подчеркнула, что наблюдается положительная динамика в сознании отдыхающих, чему способствует установка контейнеров и проведение разъяснительной работы среди молодежи.
Следующая акция "Вода России" в Анивском районе запланирована на сентябрь и будет посвящена уборке берегов рек в окрестностях Анивы. Администрация округа призывает всех неравнодушных жителей и гостей присоединиться к наведению порядка в своих населенных пунктах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
- 17:44 5 Июня В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
11:42 5 Июня В Южно-Сахалинске появилась первая «умная» водоразборная колонка
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
Выбор редакции
- 17:38 Вчера Южно-Сахалинск объединяет: первые итоги Российско-Китайского форума
- 17:16 Вчера В СахОУНБ открылась выставка периодических изданий, освещавших ход войны
- 16:11 Вчера Ради наглядности и точности: в аэровокзале «Южно-Сахалинск» развернули выставку с запрещёнными к провозу на борту самолёта предметами
- 15:31 Вчера Юные всадники Сахалина отметили День защиты детей спортивными победами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?