С берегов бухты Лососей собрали больше сотни килограммов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках общероссийской акции "Вода России" более двухсот жителей Сахалина, представляющих различные организации, провели уборку побережья в Анивском районе. Основной целью мероприятия стала ликвидация мусора, оставленного отдыхающими на пляже.

По словам мэра округа Светланы Швец, особое внимание уделяется популярной у местных жителей и гостей пляжной зоны залива Анива, которая, к сожалению, из-за безответственности некоторых граждан превращается в место скопления отходов.

В акции приняли участие коллективы детских садов, учреждений дополнительного образования и "Серебряные волонтеры", которые очистили два километра береговой линии от Анивы до Песчанского. Собрали чуть больше ста килограммов. Участники отметили значительное уменьшение количества мусора на берегу бухты Лососей после проведения работ по благоустройству пляжа.

Руководитель движения "Серебряные волонтеры" Елена Швайка подчеркнула, что наблюдается положительная динамика в сознании отдыхающих, чему способствует установка контейнеров и проведение разъяснительной работы среди молодежи.

Следующая акция "Вода России" в Анивском районе запланирована на сентябрь и будет посвящена уборке берегов рек в окрестностях Анивы. Администрация округа призывает всех неравнодушных жителей и гостей присоединиться к наведению порядка в своих населенных пунктах.