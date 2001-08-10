Штрафы за нарушение порядка регистрации домашних животных в Сахалинской области будут введены с 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно новым требованиям содержания домашних животных в Сахалинской области поставлены на учет более 12 тысяч особей, из них собак – 7877 собак и 4149 кошек. Обязанность по регистрации питомцев возложена на их владельцев.
Все домашние животные, в частности собаки и кошки, подлежат бесплатной регистрации и снятию с учета государственными бюджетными учреждениями ветеринарии. Питомца требуется доставить в место проведения процедуры и предоставить необходимые документы. Кроме того, ветеринарные специалисты проводят и выездные мероприятия.
- Регистрация домашних животных в островном регионе — важный шаг к улучшению качества жизни граждан и обеспечению безопасности в населенных пунктах. Этот процесс не только поможет контролировать численность животных, но и повысит ответственность владельцев за своих питомцев. Мы уверены, что проводимая работа позволит сократить темпы увеличения числа безнадзорных собак, - отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли.
С 1 января 2026 года за нарушение порядка регистрации и снятия с учета домашних животных будет грозить штраф. Сейчас в Сахалинской областной Думе рассматривается закон о введении административной ответственности.
В случае обнаружения безнадзорных животных, проявляющих агрессию, граждане могут подать заявки на отлов по телефонам, указанным на официальных сайтах районных администраций.
Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам регистрации домашних животных, можно обращаться в агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области или в учреждение, которое проводит регистрацию в районе проживания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
- 17:44 5 Июня В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
11:42 5 Июня В Южно-Сахалинске появилась первая «умная» водоразборная колонка
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
Выбор редакции
- 17:38 Вчера Южно-Сахалинск объединяет: первые итоги Российско-Китайского форума
- 17:16 Вчера В СахОУНБ открылась выставка периодических изданий, освещавших ход войны
- 16:11 Вчера Ради наглядности и точности: в аэровокзале «Южно-Сахалинск» развернули выставку с запрещёнными к провозу на борту самолёта предметами
- 15:31 Вчера Юные всадники Сахалина отметили День защиты детей спортивными победами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?