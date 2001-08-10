Штрафы за нарушение порядка регистрации домашних животных в Сахалинской области будут введены с 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно новым требованиям содержания домашних животных в Сахалинской области поставлены на учет более 12 тысяч особей, из них собак – 7877 собак и 4149 кошек. Обязанность по регистрации питомцев возложена на их владельцев.

Все домашние животные, в частности собаки и кошки, подлежат бесплатной регистрации и снятию с учета государственными бюджетными учреждениями ветеринарии. Питомца требуется доставить в место проведения процедуры и предоставить необходимые документы. Кроме того, ветеринарные специалисты проводят и выездные мероприятия.

- Регистрация домашних животных в островном регионе — важный шаг к улучшению качества жизни граждан и обеспечению безопасности в населенных пунктах. Этот процесс не только поможет контролировать численность животных, но и повысит ответственность владельцев за своих питомцев. Мы уверены, что проводимая работа позволит сократить темпы увеличения числа безнадзорных собак, - отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли.

С 1 января 2026 года за нарушение порядка регистрации и снятия с учета домашних животных будет грозить штраф. Сейчас в Сахалинской областной Думе рассматривается закон о введении административной ответственности.

В случае обнаружения безнадзорных животных, проявляющих агрессию, граждане могут подать заявки на отлов по телефонам, указанным на официальных сайтах районных администраций.

Для получения дополнительной информации и консультаций по вопросам регистрации домашних животных, можно обращаться в агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области или в учреждение, которое проводит регистрацию в районе проживания.