Жителей частного сектора Южно-Сахалинска ждут в «РВК-Сахалин» для оформления договоров на подключение к сетям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» усиливает контроль за абонентами в частном секторе. Пристальное внимание – к району Владимировка, где сейчас активно подключают дома к централизованному водоснабжению. Управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска модернизирует сети, а «РВК-Сахалин» обеспечивает техническое присоединение.
Для стабильного и качественного водоснабжения важно устранить существующие проблемы, в том числе неучтенные подключения. Некоторые жители частного сектора подключаются к магистральному водопроводу без согласования с водоканалом и не оформляют необходимые документы. В результате вода потребляется без учета и оплаты, что создает трудности как для ресурсоснабжающей организации, так и для других абонентов.
Незаконные врезки могут снижать давление в системе, поскольку расчеты ведутся исходя из числа легальных пользователей. Кроме того, такие подключения не всегда соответствуют техническим требованиям, что может влиять на качество воды в общей сети.
«РВК-Сахалин» предлагает жителям, пользующимся водой без договора, урегулировать этот вопрос. Тем, кто добровольно обратится в компанию, помогут оформить документы и избежать штрафных санкций. Однако в случае отказа от легализации подключения последуют меры, включая доначисление платы за потребленные ресурсы и штрафы, размер которых определяется индивидуально.
Компания нацелена на конструктивный диалог и готова идти навстречу ответственным абонентам, но при этом будет принимать меры в отношении тех, кто продолжает нарушать правила пользования ресурсами. В каждом случае сумма штрафных санкций высчитывается индивидуально согласно утвержденным формулам. Один из самых крупных штрафов за последнюю неделю достиг 1,5 миллиона рублей.
«Принципиальная позиция компании – строго соблюдать нормы правового поля. Пора привести ситуацию с хищением воды в порядок. При этом мы с уважением относимся к тем, кто готов исправиться – уже сейчас проводим индивидуальные консультации, помогаем в оформлении документов и в случае, если абонент оказался в такой ситуации не по злому умыслу (например, купил дом с уже имеющими незаконными врезками, но при этом добросовестно оплачивал потребленный ресурс), мы не будем применять штрафные санкции. Обоюдные уважение и ответственность между водоканалом и потребителями – залог конструктивных взаимоотношений и обеспечения высокого качества поставляемого ресурса», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
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