Более тысячи заявок подано на Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт с 28 сентября по 5 октября в Южно-Сахалинске. Более тысячи представителей активной молодёжи со всех регионов России уже подали свои заявки. Заполнить форму для участия можно до 21 июля на платформе Росмолодёжь.Форумы. Событие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Самым популярным направлением стали «Креативные индустрии». На втором месте расположилось направление «ИИ и Информационные технологии», на третьем – «Климат и экология». В этом сезоне также для участников доступны такие направления как авиация, медицина, нефть и газ, строительство и инженерия, добыча полезных ископаемых, туризм и гостеприимство, искусство, наука и спорт.

«Осенью участников форума ждёт насыщенная образовательная и атмосферная программы. Сегодня мы с коллегами формируем их так, чтобы сделать программу как полезной, так и комфортной для ребят. Каждый год мы собираем обратную связь по итогам события от участников, и все отмечают, что график очень плотный. Иногда они не успевают усвоить всю информацию из-за большого числа активностей. Мы учитываем замечания в своей работе», – рассказала заместитель директора форума «ОстроVа» Валерия Шайхвалиева.

Участники будут разделены на три группы: школьники, студенты, работающая молодёжь. Каждая группа посетит экскурсии на предприятия в соответствии с выбранным направлением и встречи с теми, кто много лет трудится в отрасли. Участники смогуг пообщаться с молодыми специалистами региона и обменяться опытом.

«По итогам прошлого года несколько ребят из других регионов трудоустроились. Были и те, кто прошёл практику на предприятиях. Это одна из целей, которую мы преследуем, проводя Всероссийский форум "ОстроVа"», – добавила Валерия Шайхвалиева.

Для подготовки в проведении мероприятия каждый год организаторы форума набирают волонтёрский корпус. Информация о начале регистрации добровольцев будет объявлена дополнительно. Всего будет отобрано 85 человек.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Южно-Сахалинске по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.