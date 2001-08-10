Вековой юбилей празднует южносахалинец Леонтий Браславский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Сахалинской области Леонтий Иоелевич Браславский принимает поздравления от родных, близких, представителей администрации города и общественных организаций. Именинник, которому сегодня исполнилось сто лет, полон жизненной энергии и радушно встречает гостей.

От имени мэра Сергея Надсадина юбиляра поздравил вице-мэр Дмитрий Хайбриев, отметив его неиссякаемую силу духа и вклад в историю страны.

Леонтий Иоелевич – кавалер ордена Отечественной войны II степени, награждённый медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими боевыми наградами. Дважды принимал участие в параде на Красной площади – в ноябре 1945 года и в мае 1946 года.

Жизненный путь Леонтия Иоелевича – это отражение истории страны. Его юность пришлась на суровые годы войны, а в 1943 году он был призван в 86-й стрелковый полк, где служил минометчиком. Позже, благодаря навыкам радиста, полученным еще до войны, был переведен в радиодивизион особого назначения, а затем в дивизион специальной службы НКВД.

После окончания войны Леонтий Иоелевич прошел обучение в Московском училище войск МВД, затем в Саратовском училище войск МГБ. Служил в Уссурийске, а в 1957 году вместе с семьей переехал на Сахалин. Добираться до места назначения пришлось морем. Остров встретил сурово: почти неделю пришлось ждать возможности пришвартоваться в порту Корсаков из-за сильной метели.

- Лишь вечером попали в Южно-Сахалинск. Вот только метель закончилась, снегу до второго этажа, и лыжники ходят на этом уровне, - рассказывает о первом впечатлении об острове Леонтий Иоелевич.

Леонтий Браславский стал свидетелем многих исторических событий и преобразований областного центра, вспоминает, как строился и рос город. За плечами Леонтия Иоелевича – 28 военной службы, которую он завершил в должности дежурного по связи в южно-сахалинской войсковой части, обеспечивая бесперебойную коммуникацию.

С 1977 года его профессиональный путь продолжился в ФГУ «Сахалинский ЦСМ», где он занимался поверкой и ремонтом соответствующего оборудования. На заслуженный отдых ветеран ушел только в 2020 году, в возрасте 95 лет, доказав свою преданность труду и островному краю.

Свой юбилей ветеран встречает в кругу семьи: у Леонтия Иоелевича двое внуков, четверо правнуков, есть и праправнуки. Несмотря на почтенный возраст, Леонтий Иоелевич излучает энергию и жизнелюбие. Он признается, что секрет его бодрости прост – «Ни дня без спорта!», а также регулярное чтение и шахматы, позволяющие сохранять ум острым, а дух – молодым.