Хор Сретенского монастыря покорил Южно-Сахалинск песнями о Великой Отечественной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 5 июня в Конгресс-холле «Столица» города Южно-Сахалинска состоялось выступление знаменитого Хора Сретенского монастыря. При поддержке ПАО «НК «Роснефть» коллектив Хора подготовил специальную концертную программу «Великой Победе посвящается» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Южно-Сахалинск стал самым восточным пунктом турне по более чем 20 российским городам.
Хор Сретенского монастыря – один из самых именитых российских творческих коллективов, обладающих уникальным звучанием и особой энергетикой исполнения. Благодаря своему исключительному мастерству Хор давно завоевал международное признание, собирая аншлаги на крупнейших сценах мира.
Грандиозное событие собрало полный зал благодарных слушателей. Программа концерта состояла из проникновенных произведений о военной эпохе, передающих всю глубину гордости за великий подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Своим выступлением творческий коллектив отдал дань уважения ко всем поколениям защитников Отечества, кто отдал свой долг Родине в разные времена. Артисты чередовали исполнение нетленных песен военных лет с историями о судьбах своих дедов и прадедов в военные годы, заставляя зрителей задуматься о подвиге наших предков. Каждая песня стала мощным эмоциональным переживанием для публики. Самые проникновенные произведения зал слушал стоя, аплодисментами благодаря солистов за незабываемый музыкальный подарок.
Сотрудничество между Хором Сретенского монастыря и компанией «Роснефть» началось ещё в 2015 году и позволило организовать целый ряд концертных программ, напоминающих современному поколению о культурных ценностях России и её великом наследии. В своем творчестве уникальный коллектив опирается на духовные традиции, объединяя историческую память о минувшем с жизнью современного человека.
Со своей новой программой Хор выступит в 24 городах России, дав возможность жителям из самых разных регионов почувствовать себя частью великой державы победителей.
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