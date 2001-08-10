Помощь и поддержка: социальная сфера – важная часть жизни Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящее воскресенье, 8 июня, свой профессиональный праздник отметят работники социальной сферы. Оставаясь одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, система социальной защиты городского округа отвечает современным требованиям и продолжает развиваться на высоком уровне.

На протяжении ряда лет в областном центре реализуется муниципальная программа социальной поддержки населения, которая на данный момент включает в себя 26 различных направлений. Адресатами помощи становятся люди старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников специальной военной операции, семьи с несовершеннолетними детьми, семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, южносахалинцы с ограниченными возможностями здоровья и иные категории граждан.

В том числе, особое внимание уделяется поддержке местных общественных организаций ветеранов и инвалидов. В Южно-Сахалинске действуют 9 таких объединений.

Как рассказала председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» Наталья Корниясова, благодаря поддержке администрации города, департамента социальной политики организация получила просторное помещение с ремонтом, где участники могут проводить свой досуг, тематические мероприятия, а также заниматься общественной и благотворительной работой. Также «Эдельвейс» получает городские и областные субсидии на развитие деятельности. В том числе, на эти средства закупают пряжу, ткань и прочие материалы для вязания носков и пошива одежды, маскировочных сетей, сувениров, которые потом передают бойцам в зону СВО.

- «Эдельвейс» – это дружная семья, где каждый найдет дело по душе и помощь в трудную минуту. И, конечно, без участия социальных работников нам было бы достаточно сложно реализовывать свои инициативы. Благодаря помощи городских властей мы можем работать, проводить встречи в комфортных условиях. Они о нас заботятся, уделяют много внимания, организуют, ценные для нас, выезды к морю и многое другое, - подчеркнула Наталья Корниясова. — В преддверии Дня социального работника от всей души хотим поздравить их и профессиональным праздником, выразить большую благодарность за их ежедневный труд, пожелать крепкого здоровья и семейного благополучия.

Сегодня местная общественная организация инвалидов «Эдельвейс» объединяет около 100 человек, в основном с нарушениями опорно-двигательной системы, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. В следующем году организация отметит 15-летний юбилей.

Члены «Эдельвейса» принимают активное участие в культурной, спортивной и общественной жизни города: регулярно участвует в различных акциях и мероприятиях, включая Спартакиаду инвалидов (плавание, дартс, настольный теннис и др.), демонстрируют свои таланты на выставках и фестивалях, сотрудничают с медицинскими учреждениями, посещают экскурсии, занимаются волонтерской деятельностью, поддерживают не только своих соратников (в том числе и не выходящих из дома по состоянию здоровья), но и оказывают посильную помощь социальным учреждениям: вяжут и шьют вещи, дарят тепло человеческого общения.