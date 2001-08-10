Сахалинские газовики начали работы по подготовке к будущему отопительному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» приступили к работам в рамках подготовки газовых сетей к новому отопительному сезону. По плану будет проведено приборное обследование на герметичность и на сплошность изоляции 22,396 км газопроводов, осуществлен текущий ремонт 26 блочных пунктов редуцирования газа (ГРПБ) и 20 ГРПШ, произведено техническое обследование запорной арматуры в количестве 8439 единиц.
Также запланирован текущий ремонт установок электрохимической защиты 16 единиц, установок катодной защиты 9 штук. Будет произведён ремонт средств автоматизированной системы управления технологических процессов пунктов редуцирования газа 2 единицы и ремонт коверов 154 единицы.
Кроме того, к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг. будет подготовлено к работе 34 единицы транспорта и техники.
«Гарантия безопасности и бесперебойности газоснабжения потребителей – наш главный приоритет, особенно в период отопительного сезона, когда нагрузка на газораспределительные сети возрастает и стабильность поставки голубого топлива становится критически важной», - отметил заместитель главного инженера ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Максим Галковский.
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