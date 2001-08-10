В главной библиотеке Сахалина отметили Всемирный день охраны окружающей среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «ЭКОзанания», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога (отмечается 5 июня), прошла 4 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало учащихся среднего звена школы №32 областного центра.
Целью лекции стало – углубление знаний участников об экологии посредством интерактивных методов обучения.
В рамках мероприятия был проведен квиз, в ходе которого участники отвечали на вопросы, связанные с экологией и окружающей средой. Четыре команды соревновались за первенство на протяжении пяти раундов.
После каждого вопроса следовало небольшое разъяснение, детально раскрывающее его суть. Так, например, ребята узнали почему электромобили не такие экологичные, как может показаться на первый взгляд, или о том, каким образом микропластик попадает в воды самого чистого озера – Байкал.
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