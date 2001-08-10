Инициативные жители района продолжают работу в составе Общественного совета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередное заседание Общественного совета прошла в Администрации Поронайского муниципального округа. Общественники рассмотрели несколько вопросов, которые по мнению членов совета требуют пристального внимания со стороны граждан. В работе совета по традиции приняли участие специалисты отделов и структурных подразделений Администрации.
Одним из вопросов стал вопрос состояния общественных остановок. Общественников интересовало, планируется ли в этом году продолжить обновлять городские остановочные павильоны. Как пояснили специалисты, в 2024 году поменяли четыре остановочных комплекса. В 2025 году будут закуплены и установлены еще четыре остановки. Затронули тему обновления городских тротуаров. Как отметили на встрече, в этом году планируется отремонтировать пешеходный тротуар по четной стороне по улицы Октябрьской от городской площади до улицы Комсомольской.
Довели до общественников информацию о реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящее время в Поронайском муниципальном округе досрочно завершается второй этап программы. В прошлом году обладателями нового жилья стали 202 семьи в Поронайске и в селе Малиновка. В этом году комфортное жилье получат ещё 57 семей. Строительство ведется не только в Поронайске, но и в селе Гастелло.
По каждому рассмотренному вопросу члены совета приняли активное участие в обсуждении, а также высказали целый ряд предложений, полученных общественниками в том числе от жителей города. Как отметила председатель Элина Ротькина, горожане могут обращаться к членам совета по разным вопросам. Члены совета всегда готовы оказать поддержку в их решении, направить в соответствующие органы.
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