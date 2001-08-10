Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 6 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, сельдь, минтай.
Торговля осуществляется по адресам:
- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Море рыбы») - камбала по 92 руб/кг;
- пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай», торговое место №11) - камбала по 92 руб/кг;
- пр. Мира, 229/5 (возле ТЦ «Янтарь», магазин «Море рыбы») - камбала по 92 руб/кг;
- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 13:00 - камбала по 98 руб/кг;
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 14:00 - минтай по 81 руб/кг, камбала по 92 руб/кг, сельдь по 52 руб/кг;
- ул. Поповича, 69Б (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг;
- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг;
- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг.
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