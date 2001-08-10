Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2025
Сейчас 16:38
79,13|90,66
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
14:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, сельдь, минтай.

Торговля осуществляется по адресам:

- пр. Коммунистический, 19 (магазин «Море рыбы») - камбала по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай», торговое место №11) - камбала по 92 руб/кг;

- пр. Мира, 229/5 (возле ТЦ «Янтарь», магазин «Море рыбы») - камбала по 92 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь») с 13:00 - камбала по 98 руб/кг;

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) с 14:00 - минтай по 81 руб/кг, камбала по 92 руб/кг, сельдь по 52 руб/кг;  

- ул. Поповича, 69Б (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг;

- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг;

- ул. Есенина, 5 (магазин «Дом Морепродуктов») с 15:00 - сельдь по 52 руб/кг, камбала по 58 руб/кг.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?