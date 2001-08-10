В мае Отделение СФР по Сахалинской области открыло три новых Центра общения старшего поколения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 и 30 мая на базе клиентских служб Отделения СФР по Сахалинской области в Углегорском, Невельском и Корсаковском районах открылись Центры общения старшего поколения. Сейчас в регионе действуют уже шесть Центров.

В торжественном мероприятии приняли участие: руководитель клиентской службы Екатерина Гущина, представители администраций муниципальных округов, министерства Социальной защиты Сахалинской области и общественных организаций.

Церемония открытия началась с приветственного слова Екатерины Гущиной: «Сегодня мы с радостью открываем еще три Центра общения для старшего поколения в нашей области. Мы надеемся, что эти центры станут любимыми местами для сахалинцев серебряного возраста».

В Центре общения старшего поколения в г. Корсакове честь разрезать знаковую ленту была доверена самой старейшей жительнице города — 89-летней Зое Кревченой. Этот момент стал не только символом открытия нового пространства для общения и досуга, но и данью уважения к мудрости и жизненному опыту посетителей Центра.

Мероприятие прошло в праздничной, музыкальной обстановке, с чаепитием и душевными разговорами, где каждый мог поделиться своими историями, воспоминаниями и актуальными проблемами.

«В Центрах общения старшего поколения специалисты Соцфонда будут проводить обучение по цифровой и финансовой грамотности, что поможет пожилым людям лучше ориентироваться в интернете и социальных сетях, а также безопасно пользоваться госуслугами», — сказала заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.

В Центре есть все необходимое: компьютеры, с помощью которых пенсионеры смогут освоить цифровые технологии и получить помощь в работе с государственными сервисами, настольные игры и книги.

В рамках работы Центра уже запланированы различные мероприятия, включая тематические встречи, экскурсии и занятия по здоровому образу жизни.

Центры работают по адресам:

- г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д. 4;

- г. Невельск, ул. Рыбацкая, д. 117;

- г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 1.