В мае Отделение СФР по Сахалинской области открыло три новых Центра общения старшего поколения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 и 30 мая на базе клиентских служб Отделения СФР по Сахалинской области в Углегорском, Невельском и Корсаковском районах открылись Центры общения старшего поколения. Сейчас в регионе действуют уже шесть Центров.
В торжественном мероприятии приняли участие: руководитель клиентской службы Екатерина Гущина, представители администраций муниципальных округов, министерства Социальной защиты Сахалинской области и общественных организаций.
Церемония открытия началась с приветственного слова Екатерины Гущиной: «Сегодня мы с радостью открываем еще три Центра общения для старшего поколения в нашей области. Мы надеемся, что эти центры станут любимыми местами для сахалинцев серебряного возраста».
В Центре общения старшего поколения в г. Корсакове честь разрезать знаковую ленту была доверена самой старейшей жительнице города — 89-летней Зое Кревченой. Этот момент стал не только символом открытия нового пространства для общения и досуга, но и данью уважения к мудрости и жизненному опыту посетителей Центра.
Мероприятие прошло в праздничной, музыкальной обстановке, с чаепитием и душевными разговорами, где каждый мог поделиться своими историями, воспоминаниями и актуальными проблемами.
«В Центрах общения старшего поколения специалисты Соцфонда будут проводить обучение по цифровой и финансовой грамотности, что поможет пожилым людям лучше ориентироваться в интернете и социальных сетях, а также безопасно пользоваться госуслугами», — сказала заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.
В Центре есть все необходимое: компьютеры, с помощью которых пенсионеры смогут освоить цифровые технологии и получить помощь в работе с государственными сервисами, настольные игры и книги.
В рамках работы Центра уже запланированы различные мероприятия, включая тематические встречи, экскурсии и занятия по здоровому образу жизни.
Центры работают по адресам:
- г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д. 4;
- г. Невельск, ул. Рыбацкая, д. 117;
- г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 1.
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