На Сахалине и Курилах проводится инвентаризация общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инвентаризация общественных территорий, в том числе реализованных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», проводится в островном регионе ежегодно. Эта работа позволяет не только учесть количество новых объектов, но и в полном объеме оценить текущее состояние всей сферы благоустройства в районах Сахалинской области.
В ходе инвентаризации специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды рассматривают функциональное наполнение общественных пространств, фиксируют их укомплектованность городской мебелью, достаточность озеленения, текущее техническое состояние, а также уровень содержания. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности объектов благоустройства, а именно, наличию освещения, системы видеонаблюдения, сертификации детского игрового оборудования.
– Сахалинская область – уникальный регион нашей страны, единственный, расположенный на островах, что, безусловно влияет на подходы к организации системы общественных пространств на территории региона, - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Следует отметить, что с текущего года работа по инвентаризации общественных территорий перешла в цифровой формат. Так, полученные в ходе инвентаризации данные специалисты регионального центра компетенций по вопросам городской среды в совместной работе с муниципалитетами загружают на платформу Цифрового двойника – масштабной трехмерной модели территорий всех районов области. Это позволяет значительно повысить эффективность организации работ с городской средой, анализировать и планировать развитие сферы благоустройства на качественно новом уровне.
Результаты проведенной инвентаризации станут основой для разработки стратегии развития общественных пространств Сахалинской области, в которую, войдут существующие и перспективные территории в приоритетном порядке предусмотренные к благоустройству. Большая часть из них уже включена в мастер-планы муниципальных образований.
– Стратегия развития общественных пространств Сахалинской области направлена на создание качественной, безопасной и функциональной среды для островитян, на повышение привлекательности региона для туристов и инвесторов, – отметил Дмитрий Аристархов.
Напомним, начиная с 2019 года, на Сахалине и Курилах реализовывался национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого новый облик получили более 170 общественных территории. В текущем году работа по благоустройству продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного президентом РФ Владимиром Путиным.
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