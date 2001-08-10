В Сахалинской области заменили 200 контейнеров и провели ремонт площадок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках программы по благоустройству территорий и улучшению санитарного состояния в Сахалинской области регулярно осуществляются мероприятия по ремонту контейнерных площадок и обновлению контейнеров. С начала года выполнили замену 200 емкостей. Комплексные работы будут продолжаться на протяжении всего года.
Обязанность по содержанию мест (площадок) накопления отходов возлагается на органы местного самоуправления, управляющие организации многоквартирных домов и собственников контейнерных площадок. Региональный оператор отвечает только за вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.
— Специалистами регионального оператора осуществляется уборка мест погрузки в случае, если ТКО были просыпаны в процессе погрузки или из-за нарушения графика, что привело к накоплению отходов сверх объема. Обслуживанием и ремонтом занимаются собственники, в том числе администрации за счет местного бюджета, — отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.
С начала года на 80 контейнерных площадках Южно-Сахалинска выполнен мелкий ремонт, включающий замену частей конструкции, монтаж металлического каркаса и установку новых информационных табличек. Замена контейнеров проведена во многих районах: 82 контейнера в Южно-Сахалинске, 31 – в Аниве и 27 – в Корсакове. Также работы выполнены в Долинске, Холмске и Южно-Курильске. Остальные районы подключатся к работам в следующем квартале.
Основными причинами обновления или ремонта контейнеров являются поломки в процессе выгрузки отходов, необходимость замены металлических емкостей на евроконтейнеры, деформация – сломаны крышки, физический износ, поджог и прочие. Контейнерные площадки в свою очередь могут быть повреждены зимой, во время расчистки снега, а также вследствие механических повреждений или вандализма.
— Мы понимаем, что износ или поломка контейнеров возможны, поэтому регулярно проводим мониторинг их состояния. В свою очередь, задача администраций – своевременно устранять выявленные дефекты. Все работы осуществляются в рамках масштабной программы по благоустройству и находятся на контроле губернатора Валерия Лимаренко, — подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Поломки контейнеров выявляются на основании данных от регионального оператора, в результате мониторинга контейнерных площадок, а также по обращениям жителей и информации от управляющих компаний. После осмотра состояния площадок и определения наличия дефектов осуществляется подготовка к проведению ремонта.
Сообщить о необходимости ремонта площадки или замене бака жители могут, обратившись в свою управляющую компанию, районную администрации или на телефон горячей линии ЖКХ Сахалинской области.
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