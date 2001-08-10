Музей Сахалинской области озвучил письма военных лет для новой экспозиции Музея Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К проекту «Голоса Победы» Музея Победы присоединился Музейно-мемориальный комплекс «Победа» - участник Международного проекта «Территория Победы». Сотрудники культурного учреждения озвучили фронтовые письма из своих фондов и прислали их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.
Все аудиозаписи вошли в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию Победы. Гости Музея Победы могут услышать наиболее яркие фрагменты писем, увидеть фотографии и истории об их авторах.
«Письма, которые писали солдаты Красной армии, позволяют воссоздать образ участников войны, их настроения и чувства, с которыми писались эти весточки в минуты затишья на поле боя, а также передать безграничную веру в Победу всего военного поколения. Благодаря проекту письма, которые хранятся в разных уголках нашей страны и даже за рубежом, стали доступны широкой аудитории и зазвучали голосами потомков поколения победителей», — подчеркнули в Музее Победы.
Участники проекта прислали оцифрованные письма, охватывающие весь военный период — с 1941 по 1945 год. В живой летописи войны можно проследить хронологию событий Великой Отечественной и понять чувства советских людей — их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом. Так, например, сотрудники Музейно-мемориального комплекса «Победа» озвучили письмо Галины Крюковой. Письмо – послевоенное. Оно написано ученицей девятого класса 24 мая 1945 года. Девушка сообщает Николаю, что собирается поступать в 10 класс, делится достижениями, душевными переживаниями и опасениями. Несмотря на то, что война закончилась, она переживает за Николая.
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