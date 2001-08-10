Тихоокеанское
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17:20, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проверяют состояние железнодорожных переездов

В Южно-Сахалинске проверяют состояние железнодорожных переездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В муниципальный центр управления администрации поступают обращения граждан по состоянию  железнодорожных переездов, расположенных в черте Южно-Сахалинска. Все сигналы берутся в работу и находятся на контроле.

По переездам, расположенным на муниципальных дорогах, мониторинг осуществляют сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. В ходе инспекционных выездов они делают замеры и, в случае необходимости, направляют правообладателям информационные письма для устранения выявленных недостатков. Что касается переездов на дорогах регионального значения, но при этом расположенных в черте города, администрация взаимодействует с ГАИ, представителями РЖД, ГКУ «Управление Сахалинавтодор» и другими ведомствами.

Так, плановый совместный рейд состоялся сегодня.  Были обследованы все  железнодорожные переезды, расположенные в границах городского округа. Проводились  осмотр технических обустройств переездов, а также замеры параметров для определения их соответствия установленным требованиям. Одной из точек инспекционного выезда стал переезд по улице Фархутдинова, где были зафиксированы просадка центрального настила и другие замечания, требующие доработки. Все выявленные недостатки занесены в акт.  В ближайшее время будут определены сроки устранения, а также запланированы ремонтные работы.

Информация о точном графике проведения этих работ будет сообщена дополнительно.

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