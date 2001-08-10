Ситуация с качеством воды на пр. Победы находится на контроле администрации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты управляющей компании продолжают промывку систем горячего и холодного водоснабжения в домах 63 «В» и «Г» по пр. Победы. Ранее поступали сигналы жителей о воде ненадлежащего качества.

Весь процесс находится на контроле департамента городского хозяйства. Как пояснили специалисты, данная ситуация вызвана особенностями системы – наружные сети в этом районе очень протяженные и являются тупиковыми. Кроме этого, здесь недавно проводились ремонтные работы.

– Все работы находятся под нашим контролем, мы в постоянном контакте с жителями. Работы ведутся в соответствии с технологией. Сейчас уже полностью промыта система холодного водоснабжения в доме 63Г и два подъезда в доме 63В. Далее управляющая компания приступит к промывке систем отопления. Планируется завершить все работы завтра, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов.

Для удобства жителей домов, сегодня в 18.00 будет организован подвоз питьевой воды. Машина будет стоять со стороны ул. Чехова.