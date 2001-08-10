Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Минувших лет живая память»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится 9 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 11.00.

На экспозиции будут представлены уникальные периодические издания военного времени, хранящиеся в фонде особо ценных и редких документов. Среди экспонатов такие центральные газеты, как: «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Труд», а также листовые документы.

На страницах этих изданий публиковались статьи известных писателей, ставших военными корреспондентами. Они освещали важнейшие события войны, подвиги солдат и партизан, трудовые достижения рабочих и колхозников, патриотизм советских людей.

Кроме того, в фондах СахОУНБ хранятся подшивки региональных газет военного времени. Особое внимание будет уделено «Советскому Сахалину», который празднует 100-летний юбилей в этом году. В качестве приглашенного гостя на мероприятии выступит главный редактор издания Татьяна Вышковская.

Открытие выставки пройдет в фойе первого этажа СахОУНБ.