«Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка творческих работ, приуроченная ко Дню защиты детей, открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция объединила более 50 произведений юных художников и рукодельниц с ограниченными возможностями здоровья.

Посетителям представлены работы воспитанников центра «Преодоление», а также участников объединения «Вязание и плетение» Дворца детского (юношеского) творчества в различных техниках: живопись акварелью и гуашью, аппликация, вязание крючком, мультитехника и бисероплетение.

Экспозиция расположена в фойе СахОУНБ и будет работать до 30 июня.