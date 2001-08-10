Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» запустила сбор батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корпоративной экологической акцией сотрудники главной авиагавани островов решили отметить Всемирный день охраны окружающей среды. Его празднуют 5 июня. Традиционно в эту дату организуют уборку прибрежных и парковых зон, просветительские проекты и различные сборы отходов.

Акцент именно на использованных элементах питания в аэровокзальном комплексе сделали неслучайно. Каждая служба во время работы использует десятки батареек. Они нужны, чтобы запустить то или иное оборудование. И хотя представить себе производство без них пока нельзя, батарейки наносят значительный вред природе при неправильном захоронении: они крайне токсичны. С помощью экоакции персонал аэровокзального комплекса старается привлечь внимание жителей и гостей региона к этому вопросу.

С заботой об окружающем мире в терминале ранее установили специальные урны для сбора литиевых и никель-кадмиевых аккумуляторов. Одну из них и планируют общими усилиями заполнить сотрудники авиагавани. Для этого им предстоит собрать более 15 килограммов батареек. К акции присоединятся около 400 человек.

«Урны по сбору батареек стоят в нашем аэровокзале чуть меньше года. Обычно, чтобы заполнить их отходами нужно около 4-6 месяцев. Мы же планируем сделать это быстрее. Будем проверять устройства с литиевыми аккумуляторами не только на работе, но и дома, у близких. После мы передадим собранное на переработку. Уверена, вклад нашей дружной команды в защиту окружающей среды будет значительным и вдохновит многих последовать нашему примеру», - отметила начальник службы охраны труда и технической безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Юлия Бережная.

Акция по сбору батареек будет действовать в аэровокзальном комплексе в течение месяца. При желании, к ней могут присоединиться пассажиры, провожающие и встречающие. Найти урны можно на первом этаже терминала, у выхода и на втором – в зоне паспортного контроля.