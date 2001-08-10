Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» запустила сбор батареек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корпоративной экологической акцией сотрудники главной авиагавани островов решили отметить Всемирный день охраны окружающей среды. Его празднуют 5 июня. Традиционно в эту дату организуют уборку прибрежных и парковых зон, просветительские проекты и различные сборы отходов.
Акцент именно на использованных элементах питания в аэровокзальном комплексе сделали неслучайно. Каждая служба во время работы использует десятки батареек. Они нужны, чтобы запустить то или иное оборудование. И хотя представить себе производство без них пока нельзя, батарейки наносят значительный вред природе при неправильном захоронении: они крайне токсичны. С помощью экоакции персонал аэровокзального комплекса старается привлечь внимание жителей и гостей региона к этому вопросу.
С заботой об окружающем мире в терминале ранее установили специальные урны для сбора литиевых и никель-кадмиевых аккумуляторов. Одну из них и планируют общими усилиями заполнить сотрудники авиагавани. Для этого им предстоит собрать более 15 килограммов батареек. К акции присоединятся около 400 человек.
«Урны по сбору батареек стоят в нашем аэровокзале чуть меньше года. Обычно, чтобы заполнить их отходами нужно около 4-6 месяцев. Мы же планируем сделать это быстрее. Будем проверять устройства с литиевыми аккумуляторами не только на работе, но и дома, у близких. После мы передадим собранное на переработку. Уверена, вклад нашей дружной команды в защиту окружающей среды будет значительным и вдохновит многих последовать нашему примеру», - отметила начальник службы охраны труда и технической безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Юлия Бережная.
Акция по сбору батареек будет действовать в аэровокзальном комплексе в течение месяца. При желании, к ней могут присоединиться пассажиры, провожающие и встречающие. Найти урны можно на первом этаже терминала, у выхода и на втором – в зоне паспортного контроля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:42 Сегодня В Южно-Сахалинске появилась первая «умная» водоразборная колонка
10:16 Сегодня Новая жизнь «Книжного квартала»: городская библиотека преобразится после ремонта
09:00 Сегодня Уважаемые жители Южно-Сахалинска! Поздравляю Вас с Днём эколога и Всемирным днем окружающей среды!
- 09:34 Сегодня Сахалинские полицейские установили подозреваемую в мошенничестве
15:08 29 Мая Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
16:12 29 Мая В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
16:13 30 Мая В Новой Деревне продолжается ремонт грунтового проезда у жилого комплекса "Грин Таун"
10:16 30 Мая Пенсионеры Сахалина стали получать надбавку вместо компенсации по уходу
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня Ситуация с качеством воды на пр. Победы находится на контроле администрации
- 16:34 Сегодня Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Минувших лет живая память»
- 15:12 Сегодня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
- 13:52 Сегодня В Александровск-Сахалинском потушили крышу многоквартирного дома.
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?