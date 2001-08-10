Соблюдение стандарта уборки дворов проверили в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальная комиссия провела мониторинг содержания дворовых территорий по улицам Сахалинской и Октябрьской в Долинске. Ответственность за соблюдение порядка здесь несут ООО «Клевер» и ООО «Сахтехсервис». К внедрению стандарта текущего содержания придомовой территории в островном регионе приступили в 2021 году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В состав комиссии вошли специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, представители администрации муниципалитета.

Специалисты оценили соблюдение стандарта уборки дворовых территорий по нескольким критериям. Среди них – отсутствие мусора в урнах, на пешеходных зонах и входных группах, на контейнерных и детских площадках, а также отсутствие крупного мусора на придомовой территории и необходимость окоса травы.

– Содержать в чистоте придомовую территорию – обязанность каждой управляющей компании, а наша задача – увидеть, как эти обязанности выполняются. Мониторинг соблюдения стандарта уборки позволяет зафиксировать нарушения, если таковые имеются, и оперативно их устранить. В Долинске мы оценили качество уборки в пяти дворах и нареканий к работе управляющих компаний не возникло, – рассказала начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Помимо дворов специалисты также оценили проведенный ремонт подъездов, по улице Октябрьской, 3 и 5. В течение двух лет в Долинском районе обновили порядка 360 мест общего пользования. В текущем году здесь приступят к реализации программы по капитальному ремонту подвальных помещений. Комиссия проинспектировала подвалы по улице Центральной 59 А, Б в селе Советское, где предстоит выполнить работы по капремонту.

О результатах работы в муниципальном округе специалисты рассказали на встрече со старшими по домам и представителями управляющих организаций, прошедшей в рамках проекта «Управдом». Ее участникам также рассказали о сервисе «Мой Управдом», мобильном приложении «Госуслуги.Дом», об организации обращения с твердыми коммунальными отходами в Долинском районе, а также ответили на интересующие вопросы. Большая часть из них касалась капитального ремонта многоквартирных домов. Часть из них удалось решить на месте, остальные – взяты в работу.

Так, например, жильцов дома по улице Чкалова, 19 волновал вопрос затекания воды в подвал, несмотря на то, что был выполнен ремонт отмостки.

– Мы ждет письмо от администрации муниципалитета на приближение сроков капремонта фундамента. Такие встречи – эффективный инструмент для решения актуальных жилищных вопросов, – отметила Ольга Юдина.

Напомним, что проект «Управдом» реализуется в Сахалинской области по поручению губернатора с 2021 года. Главная его цель – популяризация института советов домов, создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, а также повышение правовой грамотности людей. В июне встречи со старшими по домам и мониторинг стандарта уборки дворов также пройдут в Макарове и Углегорске.