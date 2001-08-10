В Южно-Сахалинске появилась первая «умная» водоразборная колонка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания «РВК-Сахалин» установила в северной части города инновационную водоразборную колонку — первую на острове с автоматизированной системой подачи воды. Она расположена в районе дома 22 по ул.Ленина.
В отличие от привычных механических колонок, новая работает по бесконтактному принципу: достаточно приложить специальную карту — и вода польётся без усилий. Такой картой могут воспользоваться жители района, не подключённые к центральному водоснабжению. Получить карту можно в «РВК-Сахалин» (ул.Крюкова, 38). Сумма для пополнения будет соответствовать утвержденным нормативом потребления воды порядка 1000 литров в месяц на человека, по действующему тарифу составит 36 рублей.
Как рассказал главный инженер «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, в дальнейшем пользоваться умной колонкой смогут все желающие с помощью QR-кода. Это будет удобно, например, при выезде из города на природу, либо на дачи, в том числе и поэтому первая колонка в качестве пилотного проекта появилась именно на этой локации – на выезде из города. Цена воды для прочих потребителей будет рассчитана исходя из стоимости эксплуатации колонки, но существенно ниже покупной воды из магазина.
Установка умной колонки – первый шаг компании в вопросе замены морально устаревших механических водоразборных колонок, которые используются в Южно-Сахалинске еще с прошлого века. Таких в городе около 50 штук. Новый подход позволит обеспечить в них высокое качество воды, а также избежать несанкционированного использования ресурса.
Напомним, в настоящее время «РВК-Сахалин» производит масштабный объем работ по подключению старейшего района Южно-Сахалинска Владимировка к централизованному водоснабжению. Работы по прокладке магистральных сетей ведет управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска, «РВК-Сахалин» занимается подключением новых абонентов и переподключением на новые сети существующие домовладения. В общей сложности доступ к централизованному водоснабжению получат около 8 000 человек.
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