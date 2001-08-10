Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре организованы места для реализации излишков урожая с приусадебных участков, а также улова рыбаками-любителями.
Площадки размещены как в центре города, так и в планировочных районах и селах:
– пр. Мира, 229, по западной стороне территории, прилегающей к торговому центру «Янтарь» – 10 мест;
– ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки – 10 мест;
– напротив дома на ул. Комсомольской, 243 А – 5 мест;
– пл/р Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией – 5 мест;
– Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
– пл/р Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее отделения связи №21 – 5 мест;
– пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона «Имуден» – 10 мест;
– пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, (северная сторона дома) – 10 мест;
– с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» – 5 мест;
– с. Березняки, ул. Зеленая, 20 а, в районе магазина «Березка» – 5 мест;
– Санаторный, напротив дома № 7, в районе теннисного корта – 5 мест;
– Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка – 5 мест.
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