Новая жизнь «Книжного квартала»: городская библиотека преобразится после ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В библиотеке «Книжный квартал», расположенной в 14-м микрорайоне Южно-Сахалинска, в самом разгаре капитальный ремонт. Помещение обновляется в соответствии с дизайн-проектом. Уже этой осенью обновленное учреждение готовится открыть свои двери для читателей.

Старт долгожданному ремонту был дан благодаря национальному проекту «Семья», инициированному президентом Владимиром Путиным, а также поддержке регионального бюджета. Преображается все: от входной группы до читальных залов. Заменены окна, двери, полы, инженерные сети, обновлено освещение, выровнены стены.

- Мы и читатели давно ждали изменений. Очень довольны. Совсем скоро посетители оценят комфортное, просторное помещение для чтения, учебы или отдыха. От деревянных дверей - к современному пространству, - комментирует заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система» Марина Нечипорук.

Завершить ремонтные работы планируется осенью. Основные категории посетителей библиотеки - дети, семьи с детьми, молодежь, а также маломобильные группы населения. Здесь проводятся экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки. Организуются краеведческие часы, викторины и другие мероприятия.

Развитие культуры и, в том числе, повышение роли библиотек как центров просвещения и сохранения культурного наследия - в приоритете у областного правительства. Глава региона уделяет особое внимание модернизации культурных учреждений, цифровизации и доступности знаний для всех жителей региона.