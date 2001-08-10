Уважаемые жители Южно-Сахалинска! Поздравляю Вас с Днём эколога и Всемирным днем окружающей среды!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно трудится ради сохранения и улучшения нашего природного наследия, делая Южно-Сахалинск местом, где комфорт гармонично сочетается с чистотой и красотой природы. Праздник объединяет экологов, специалистов по охране окружающей среды и всех тех, кто вносит вклад в экологическое благополучие.
Уникальная флора и фауна нашего региона создают неповторимую экосистему, которую мы обязаны беречь. Южно-Сахалинск славится своими зелёными парками, благоустроенными аллеями и зелёными зонами, где каждый из нас может насладиться природой, не выезжая за пределы города.
Сегодня мы реализуем инициативы по развитию экологически чистого транспорта, улучшению системы раздельного сбора отходов, газификации частичного сектора и озеленению. Наша работа в этом направлении продолжается.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем экологам, волонтерам и неравнодушным жителям города за активную позицию и участие в различных акциях по озеленению дворов и общественных пространств. Ваши усилия делают Южно-Сахалинск не только красивым, но и здоровым местом для жизни.
Пусть Ваша энергия и преданность делу продолжают вдохновлять нас всех на новые свершения. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и успехов во всех начинаниях на благо природы и нашего любимого города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Уважаемые жители Южно-Сахалинска! Поздравляю Вас с Днём эколога и Всемирным днем окружающей среды!
- 09:34 Сегодня Сахалинские полицейские установили подозреваемую в мошенничестве
10:16 Сегодня Новая жизнь «Книжного квартала»: городская библиотека преобразится после ремонта
11:03 Сегодня Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
15:08 29 Мая Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
16:12 29 Мая В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
16:13 30 Мая В Новой Деревне продолжается ремонт грунтового проезда у жилого комплекса "Грин Таун"
10:16 30 Мая Пенсионеры Сахалина стали получать надбавку вместо компенсации по уходу
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
Выбор редакции
- 11:03 Сегодня Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
- 10:16 Сегодня Новая жизнь «Книжного квартала»: городская библиотека преобразится после ремонта
- 09:00 Сегодня Уважаемые жители Южно-Сахалинска! Поздравляю Вас с Днём эколога и Всемирным днем окружающей среды!
- 17:46 Вчера Сахалинский крупный рогатый скот вышел на летние пастбища
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?