Уважаемые жители Южно-Сахалинска! Поздравляю Вас с Днём эколога и Всемирным днем окружающей среды!

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно трудится ради сохранения и улучшения нашего природного наследия, делая Южно-Сахалинск местом, где комфорт гармонично сочетается с чистотой и красотой природы. Праздник объединяет экологов, специалистов по охране окружающей среды и всех тех, кто вносит вклад в экологическое благополучие.

Уникальная флора и фауна нашего региона создают неповторимую экосистему, которую мы обязаны беречь. Южно-Сахалинск славится своими зелёными парками, благоустроенными аллеями и зелёными зонами, где каждый из нас может насладиться природой, не выезжая за пределы города.

Сегодня мы реализуем инициативы по развитию экологически чистого транспорта, улучшению системы раздельного сбора отходов, газификации частичного сектора и озеленению. Наша работа в этом направлении продолжается.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем экологам, волонтерам и неравнодушным жителям города за активную позицию и участие в различных акциях по озеленению дворов и общественных пространств. Ваши усилия делают Южно-Сахалинск не только красивым, но и здоровым местом для жизни.

Пусть Ваша энергия и преданность делу продолжают вдохновлять нас всех на новые свершения. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и успехов во всех начинаниях на благо природы и нашего любимого города.