Сахалинский крупный рогатый скот вышел на летние пастбища
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Из общего поголовья крупного рогатого скота, которое составляет более 28 тысяч, на летние пастбища переведено более 21 тысячи голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Часть молочного скота находится на круглогодичном безвыгульном содержании в таких предприятиях, как ООО «Грин Агро-Сахалин» и совхоз «Корсаковский».
Летний сезон — особое время для островных животноводов. Именно в этот период коровы получают возможность активно двигаться, наслаждаться свежими природными ресурсами и получать максимум витаминов и минералов. Особенностью пастбищного периода является использование зелёного корма как основной составляющей рациона — до 70 %. Выпас коров на летних пастбищах позволяет повысить резистентность организма и продлить срок хозяйственного использования животных.
– Лето — хороший период для скота, поскольку повышается сопротивляемость животных инфекционным заболеваниям, снижается яловость и заболеваемость. Ну и надои увеличиваются, а также улучшается качество мяса. В целом мы начали перевод скота в начале мая, а молочный — уже ближе к июню. Сейчас на выпасе находится всё стадо, – сказал Венер Надыргулов, зоотехник-селекционер совхоза «Южно-Сахалинский».
Процесс перехода начинается задолго до наступления тёплых месяцев. Ещё зимой специалисты оценивают готовность будущих пастбищ, проводят обследование территорий и планируют маршруты перемещения стада. Сам перевод осуществляется постепенно, небольшими группами, чтобы минимизировать стрессовые ситуации среди животных.
При поддержке Губернатора и областного правительства в регионе реализуется более 40 мер поддержки для сельхозпроизводителей. Так, островные животноводы имеют возможность получить компенсацию затрат, связанных с производством и реализацией молока перерабатывающим предприятиям, содержанием коров молочных и мясных пород, а также на приобретение сельскохозяйственной техники. Кроме того, раз в три месяца предприниматели могут вернуть средства за покупку комбинированных кормов, ветеринарных препаратов и многое другое. Например, для увеличения доли протеина в рацион КРС обязательно добавляется комбикорм, но уже в меньшем количестве, чем зимой.
– В соответствии с национальными целями развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, обозначенными Президентом страны Владимиром Путиным, сегодня перед регионом стоит амбициозная задача увеличения объёма производства продукции агропромышленного комплекса. В том числе продукции животноводства. По оценкам, в 2025 году в области будет получено 60 тысяч тонн молока, что на 3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, а также более 14 тысяч тонн мяса в живом весе, из них 3 тысячи тонн — мясо КРС, – отметила Ольга Шкардюк, исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Летне-пастбищный период продержится до осени. Как правило, молочный скот возвращается на зимнее содержание в сентябре, а у коров мясного направления пастбищный период продлится до середины октября.
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