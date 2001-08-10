Путь героя: ветеран СВО Олег Потылицын о мирной жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Профессиональный военнослужащий с 30-летним стажем, Олег Потылицын — ветеран вооруженных сил, прошедший грузинскую, чеченскую, сирийскую операции и СВО. За боевые заслуги получил 20 наград. После службы он нашел отдушину в семье, мирной профессии и увлечениях — курсах поваров, рыбалке и шитье.
Олег окончил Благовещенское высшее танковое училище и академию имени Фрунзе в Москве. Прошел «горячие точки», служил на Итурупе, затем отправился на специальную военную операцию.
- У меня за плечами пять кампаний, — рассказывает он. — Был командиром группы, старшиной, командиром отряда. За нами Соледар, Бахмут.
Потылицын пошел на фронт, чтобы применить боевой опыт, полученный в прошлых военных операциях. Он верил, что сможет внести свою лепту в победу и сохранить жизни сослуживцев. Подал заявление на службу по контракту. Участвовал в спецоперации вместе с парнями из Сахалинской области, с которыми продолжает общаться по возвращению домой.
- Нам удалось выйти из тяжелых боев с минимальными потерями, - делится военный. - Все ребята сейчас устроены, все нашли семьи и работу, никто из нас не потерялся в жизни.
В числе 20 наград за проявленный героизм в «горячих точках» он получил Медаль «За отвагу» и Георгиевский крест 4 степени. Олег перенес ранения, как говорит, - незначительные. За многие годы службы он научился относится к трудностям со стойкостью, позитивом и верой в бога. Вернувшись на Сахалин, начал новую жизнь: нашел жену, устроился работать на стройку, стал мастером участка. В свободное время учился на курсах поваров, чтобы радовать близких вкусными блюдами. Также мужчина увлекся шитьем.
- Мы с женой и дочкой часто ездим на рыбалку, — говорит он с улыбкой. — Обязательно нужно себя чем-то увлекать и тогда адаптация к мирной жизни пройдет без осложнений. Здесь, на «гражданке» так хорошо! Работы много, есть программы поддержки для ветеранов: фонд «Защитники Отечества», «Боевое братство». Молодым ребятам хочу сказать: нельзя никогда отчаиваться. Нужно брать себя в руки и искать свое место.
Для Олега главное — это семья и вера в лучшее будущее. Не так давно он начал строить дом.
- Если собрался идти на СВО, нужно советоваться с семьей, нужно собирать круг родных, объяснять, что я — мужчина, я не могу иначе. Доводить до родных и близких, что государство тебя не бросает. Это не просто слова: мне раз в неделю звонят и спрашивают: «как здоровье?», «как дела?» — то министерство здравоохранения, то министерство соцзащиты. Нам действительно много помогают.
Отметим, что поддержка ветеранов и участников СВО со стороны главы Сахалинской области Валерия Лимаренко направлена на комплексное содействие в адаптации к мирной жизни: восстановление здоровья, психологическую поддержку и помощь в продолжении трудовой деятельности. Администрация Южно-Сахалинска также осуществляет целенаправленные меры, включая предоставление широкого спектра льгот, наряду с региональными программами поддержки.
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