В Южно-Сахалинске продолжают дефектовку дорог для планирования ремонтных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основной объем запланированных работ по текущему ремонту дорог в Южно-Сахалинске выполнен к 1 июня, согласно поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Сейчас бригады подрядных организаций продолжают дорабатывать отдельные участки улично-дорожной сети города.
В том числе в зоне внимания дорожных служб – участок проспекта Мира от улицы Емельянова до Пограничной. Сегодня с утра здесь произвели дефектовку дорожного полотна. Как рассказал заместитель начальника отдела по со содержанию автомобильных дорог Павел Терёхин, на участке восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части методом карт, дополнительно запланированы работы по восстановлению тротуара на западной стороне пр. Мира от перекрестка с ул. Пограничной в сторону остановочного пункта, а также по устройству недостающего участка тротуара от моста через ручей Пригородный до ул. Емельянова.
Выполнить работы планируется в период с 12 июня по 15 июня. Возможны корректировки сроков в зависимости от погодных условий. Полного перекрытия движения не будет – работы проведут по полосам.
На сегодняшний день общий объем выполненного текущего ремонта составляет порядка 57 тысяч кв.м. Вопросы состояния улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения находятся под пристальным вниманием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 02:04 Сегодня Раскрываем палитру цветов жемчуга и секреты выбора серёг с жемчугом
- 02:02 Сегодня Аренда гусеничных и колесных экскаваторов в Петербурге — широкий выбор техники для земляных работ
- 02:03 Сегодня Особенности расчистки участков в Московской области
11:02 Сегодня В Отделении СФР по Сахалинской области прошли мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей
15:08 29 Мая Сахалинская область готовит 12 заявок на федеральный конкурс благоустройства городской среды
16:12 29 Мая В Сахалинской области инфляция в апреле превысила среднероссийский уровень
16:13 30 Мая В Новой Деревне продолжается ремонт грунтового проезда у жилого комплекса "Грин Таун"
10:16 30 Мая Пенсионеры Сахалина стали получать надбавку вместо компенсации по уходу
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
16:21 6 Мая Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Сахалинский крупный рогатый скот вышел на летние пастбища
- 17:18 Сегодня Путь героя: ветеран СВО Олег Потылицын о мирной жизни
- 16:48 Сегодня 12 единиц огнестрельного оружия изъяли у нарушителей на Сахалине
- 15:05 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжают дефектовку дорог для планирования ремонтных работ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?