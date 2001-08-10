В Южно-Сахалинске продолжают дефектовку дорог для планирования ремонтных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основной объем запланированных работ по текущему ремонту дорог в Южно-Сахалинске выполнен к 1 июня, согласно поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Сейчас бригады подрядных организаций продолжают дорабатывать отдельные участки улично-дорожной сети города.

В том числе в зоне внимания дорожных служб – участок проспекта Мира от улицы Емельянова до Пограничной. Сегодня с утра здесь произвели дефектовку дорожного полотна. Как рассказал заместитель начальника отдела по со содержанию автомобильных дорог Павел Терёхин, на участке восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части методом карт, дополнительно запланированы работы по восстановлению тротуара на западной стороне пр. Мира от перекрестка с ул. Пограничной в сторону остановочного пункта, а также по устройству недостающего участка тротуара от моста через ручей Пригородный до ул. Емельянова.

Выполнить работы планируется в период с 12 июня по 15 июня. Возможны корректировки сроков в зависимости от погодных условий. Полного перекрытия движения не будет – работы проведут по полосам.

На сегодняшний день общий объем выполненного текущего ремонта составляет порядка 57 тысяч кв.м. Вопросы состояния улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения находятся под пристальным вниманием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.