В Южно-Сахалинске отметили вклад «серебряных» добровольцев в жизнь города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июня состоялось второе в этом году заседание Совета «серебряных» добровольцев при администрации областного центра. Мероприятие возглавила вице-мэр Елена Федорова.

Вице-мэр подчеркнула значимую роль «серебряных» волонтеров не только в организации социально значимых городских мероприятий, но и в оказании адресной помощи южносахалинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В ходе заседания были подведены итоги работы нового состава Совета за последние три месяца. За это время «серебряные» добровольцы активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая благоустройство мест захоронений ветеранов и сопровождение ветеранов и детей войны. Волонтеры также приняли участие в диктанте Победы и фестивале «Ровесники Победы».

Особое внимание южно-сахалинские добровольцы уделяют помощи бойцам-участникам специальной военной операции. Они активно собирают гуманитарную помощь для отправки в зону СВО. Наталия Каурова, член Совета добровольцев, представила проект «СВОя Семья», который был отмечен на Всероссийской премии «Служение» и вошел в топ-100 лучших практик по стране. Инициатива южносахалинки направлена на объединение семей участников специальной военной операции, которые потеряли близких. Совместно они посещают спортивные мероприятия и проводят встречи.

Людмила Тишковец, самый опытный «серебряный» доброволец, регулярно посещает дом-интернат для престарелых и инвалидов. Активная горожанка находится в постоянном контакте с детьми из центров «Звездный» и «Маячок». Кроме этого Людмила Николаевна проводит лекции о здоровом питании в Школе долголетия, который действует при областном центре социального обслуживания.

В рамках проекта «Счастливое материнство», четыре «серебряных» добровольца проходят обучение в «Школе Нянь».

В финале заседания «серебряным» волонтерам вручили благодарственные письма администрации города.