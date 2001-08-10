Необычную иммерсивную экскурсию провели в аэровокзале «Южно-Сахалинск» для детей и молодёжи с особенностями здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свою мечту об авиации воплотили сразу 10 школьников и студентов областного центра. В главной авиагавани региона они попробовали себя в роли инспекторов по досмотру и агентов по регистрации.

Сначала специалисты аэровокзального комплекса рассказали о работе подразделений и показали, как в обслуживании пассажиров им помогает оборудование. Так, при досмотре путешественников инспекторы используют два вида детекторов: стационарный и ручной. Первый позволяет определить зону, где расположен потенциально опасный предмет, а второй – внимательно её изучить. В случае же с багажом сотрудники службы транспортной безопасности используют интроскопы и портативные газоанализаторы: измерительные приборы, что определяют количественный и качественный состав газа в предмете.

На стойках регистрации молодые люди узнали о том, как работает багажная лента и с помощью каких аппаратов агенты печатают маленькие бирки для чемоданов и посадочные талоны. Здесь же попробовали выполнить эти операции сами. Для полного погружения ребята заполняли эти документы на время, соревнуясь друг с другом в оформлении пассажиров на рейс.

В зоне ожидания вылетов юные посетители наблюдали за работой службы наземного обслуживания. Подросткам и молодёжи рассказали о том, благодаря чему маленькому буксировщику под силу передвигать широкофюзеляжный самолёт, а тягачу – перевозить груз, который больше его массы в несколько раз.

«В нашем аэровокзале должно быть комфортно каждому пассажиру. Мы часто об этом говорим, регулярно вводим сервисы для наших путешественников, обучаемся новым методам обслуживания. Проведение иммерсивных экскурсий для особенных посетителей – это ещё один шаг навстречу к посетителям аэровокзала. Мы открываем двери для ребят с особенностями и стараемся показать: авиация прекрасна и разнообразна, она для каждого. Уверена, после нашей экскурсии многим будет спокойнее летать, кто-то вдохновится мечтами о небе и свой дальнейший путь свяжет с самой возвышенной отраслью», – отметила Дарья Моногарова директор по работе с персоналом АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Подобные экскурсии аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска проводит регулярно. в 2024-ом году на иммерсивных прогулках по авиатерминалу побывали более 2 000 студентов и школьников. С начала этого года – около 300 человек.